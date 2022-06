Messi sans Pochettino, il va enfin s'éclater au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A moins d’un improbable revirement de situation, Mauricio Pochettino ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino est plus que jamais sur le départ. Nouveau directeur sportif du club parisien, Luis Campos a dressé une short-list de potentiels entraîneurs pour le PSG de la saison prochaine et Mauricio Pochettino n’en fait pas partie. Il sera intéressant de constater la réaction des cadres du Paris SG après la probable éviction de l’entraîneur argentin. Compatriote de Mauricio Pochettino, un certain Lionel Messi sera-t-il meilleur sans l’ancien coach de Tottenham aux manettes du PSG ? La question ne se pose même pas selon Angel Di Maria, lequel est certain que « La Pulga » sera meilleure la saison prochaine. Le départ de Pochettino n’affectera pas Messi selon Di Maria, convaincu que l’ancien n°10 du FC Barcelone va régaler le Parc des Princes la saison prochaine après une première année d’adaptation.

Di Maria évoque Messi, Pochettino et son départ

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ángel Di María (@angeldimariajm)

« Il semble qu'ils veulent aussi que l'entraineur parte. Il y aura un très grand changement, mais je pense que Messi peut le gérer. Cela l'aidera à être bien meilleur la saison prochaine. Je pense qu'il va très bien commencer parce qu'il a fini par contribuer aux buts, donner des passes décisives, se sentir très à l'aise et s'adapter de plus en plus en fin de saison dernière » a expliqué Angel Di Maria avant d'évoquer la situation du PSG dans sa globalité ainsi que l'hommage qu'il a reçu de la part des supporters parisiens avant son départ. « Il y a d'autres joueurs qui vont sûrement partir. Le mien a été le plus facile parce qu'ils n'ont pas eu à me renouveler. D'un côté, ça a fait mal et de l'autre, ça n'a pas fait mal. Je suis parti d'une manière très spéciale. C'était une nuit inoubliable, qu'un Argentin dans un autre pays ait un adieu comme le mien, tout le monde ne le fait pas. L'affection des supporters du PSG, ceux qui sont derrière le but, est la chose la plus difficile à réaliser. Quand je sors dehors, qu'ils chantent pour moi seul et qu'ils aient fait une fresque pour que je signe sont des choses qui restent dans la mémoire » a lancé Angel Di Maria, qui n’oubliera pas le bel hommage des supporters du PSG et qui espère que Paris brillera la saison prochaine avec Lionel Messi et probablement sans Mauricio Pochettino.