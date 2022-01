Messi : Priorité au PSG, la bonne résolution de 2022

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Positif à la Covid le week-end dernier, Lionel Messi est rentré à Paris et pourrait jouer contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir.

De toute évidence, l’ancien capitaine du FC Barcelone ne sera pas dans une forme optimale. Mais sa participation au choc de la 20e journée de Ligue 1 est grandement espérée par Mauricio Pochettino, lequel doit faire face à de nombreuses absences en attaque pour dimanche soir. Neymar est toujours blessé tandis qu’Angel Di Maria et Julian Draxler se sont ajoutés jeudi à la liste des joueurs positifs au Covid-19. En ce sens, il serait bienvenu pour Mauricio Pochettino de pouvoir compter sur Lionel Messi à l’occasion de ce match. Il sera ensuite question pour le staff du PSG de gérer le temps de jeu de l’Argentin afin de ne pas risquer une blessure. A ce sujet, TyC Sports apporte par ailleurs une excellente nouvelle ce vendredi en dévoilant que l’Argentine ne devrait pas convoquer Lionel Messi pour les matchs de qualifications à la Coupe du monde 2022 prévus à la fin du mois de janvier.

L'Argentine sans Messi fin janvier ?

En effet, l’Argentine ayant déjà validée son ticket pour le Mondial au Qatar, le sélectionneur Lionel Scaloni ne souhaite pas imposer à Lionel Messi ce long voyage. Pour une fois, et cela est unique pour être précisé, l’Argentine pourrait donc se priver de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Cela ne signifie pas pour autant que Lionel Messi ne fera pas le voyage avec sa sélection, car le média précise que le dernier mot reviendra à l’ancien capitaine du Barça. Mais à priori, tout le monde serait d’accord pour dire qu’il serait préférable pour Lionel Messi de ne pas voyager et de soigner sa condition physique après sa contamination à la Covid et avant les grosses échéances qui attendent le Paris SG en Ligue des Champions avec notamment un 8e de finale explosif à venir face au Real Madrid…