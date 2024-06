Nasser Al-Khelaifi viré du PSG, l'appel est lancé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les propos de Kylian Mbappé sur la manière dont le PSG s'est comporté à son encontre ont probablement mis en furie Nasser Al-Khelaifi. Mais ce n'était rien par rapport à ce qu'il s'est dit en direct.

Le président du Paris Saint-Germain sait que le divorce avec le clan Mbappé est totalement acté et que cela ne s'est pas déroulé à l'amiable, au point même que les deux camps se parlent désormais via des avocats. Mais Nasser Al-Khelaifi ne s'attendait sûrement pas à ce que son ancien joueur le cible avec autant de violence mardi en conférence de presse avec l'équipe de France. Sans même citer le nom du dirigeant qatari du PSG, Kylian Mbappé a réussi à lui faire porter l'entière responsabilité de ses performances moyennes cette saison, même si le numéro 7 parisien estime avoir fait sa meilleure saison. Face à ce clash entre les deux hommes, Daniel Riolo est entré dans l'arène, et il a dit tout le mal qu'il pensait de Nasser Al-Khelaifi.

Al-Khelaifi accusé de faire n'importe quoi au PSG

A l'occasion de l'After, et quelques heures après la sortie médiatique très violente de Kylian Mbappé, notre confrère a décidé de régler son compte au président qatari du Paris Saint-Germain et à son entourage. « Mbappé n’en veut pas à Luis Enrique, car il a appliqué les consignes, mais il en veut à celui qui a donné ces consignes (…) Ce président est totalement incompétent et il a foutu en l’air toute la saison du Paris Saint-Germain, alors oui, ils ont gagné le titre en Ligue 1, mais c’est parce qu’ils ont une équipe largement supérieure et en Ligue des champions, ils ont eu un bon tableau (…) Voilà où nous emmène ce président dont je me tue à dire qu’il est en train de tuer ce club. Et tout ce qu’on a entendu dans la bouche de Mbappé, même si on peut disserter des heures sur le fait que ce n’était pas le bon endroit et très élégant, ça prouve qu’il à la haine. Tu es élégant avec les gens qui sont élégants et tu as la classe avec les gens qui ont la classe. Lui (Ndlr : Nasser Al-Khelaifi), il n’a pas la classe, il est incompétent, il s’est embrouillé avec tout le monde. Toutes les stars qui sont passées au PSG sont parties fâchées et ne lui adressent plus la parole. C’est quand même incroyable. On nous fait croire que Mbappé, c'est le diable, mais OK Thiago Silva c’est le diable, Cavani, c'est le diable, tous ont été le diable. Mais quand va-t-on comprendre que tout ce qui se passe dans ce club n’a qu’un seul responsable, c’est ce président incompétent. Luis Enrique m’a profondément déçu en obéissant aux ordres. Mais qui a plombé la saison du PSG ? C’est le président qui après vient te dire que « ce n’est pas grave et que Paris a fait une super saison (…) Autour de Nasser, tu n’as que des gratteurs autour de lui, que des types qui sont là pour croquer de l’oseille et lui faire gonfler la tête », a lancé un Daniel Riolo en furie contre celui qui est un proche de l'Emir du Qatar et ne risque donc pas grand-chose.

Sur les réseaux sociaux, les propos du journaliste de RMC sur Nasser Al-Khelaifi ont évidemment fait énormément de bruit et pas uniquement pour aller dans son sens. « Tout tourne autour de la notion de club dans le foot business d'aujourd'hui. Nasser est un chef d'entreprise qui travaille pour l'Emir du Qatar et dont la tâche est de faire fructifier leurs investissements. KMB était un investissement. Le PSG vaut plus de quatre milliards. Ce qui n'était pas le cas en 2012. Maintenant si ce n'est pas ton foot, tu vas supporter un club de National parce que la mondialisation du foot est bien ancrée, qu'on le veuille ou non », fait remarquer une supportrice du Paris Saint-Germain, tandis que d'autres sont moins philosophes à l'encontre de Daniel Riolo et le font durement savoir.

« Bon toutou, c'est bien, t'as bien répété tout ce qu'on t'a dit de dire », « Donc le problème, c’était Luis Enrique et maintenant c’est Nasser mais jamais le boulard de Bondy », «Je savais pas que Nasser était sur le terrain contre Dortmund aller retour. Mbappé non ? », « Arrête … tout les étés la même histoire tu nous racontes ! », « Je suis Nasser tu es banni du parc. Toi tu ne rentres plus là-bas fini ! », « Le Zemmour du football, toujours dans le sens du vent celui-ci. ». Toutefois, le journaliste de l'After reçoit aussi des messages de soutien, plusieurs supporters estimant qu'effectivement Nasser Al-Khelaifi n'avait pas le comportement d'un président digne du PSG.