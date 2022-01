Lionel Messi, un coup tordu du Real au PSG ?

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Même si le huitième de finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid est encore loin, la pression commence doucement à monter autour de Lionel Messi.

L’été dernier, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le club de la capitale française avec un seul objectif en tête : remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Sauf que pour l’instant, cette quête semble compliquée. Tant pour Paris, qui a des difficultés cette saison, que pour Messi, pas vraiment à l’aise dans son nouvel environnement. Si jamais Messi ne remplit pas sa mission européenne, il pourrait vite faire ses valises du côté du Parc des Princes, surtout si le PSG venait à être éliminé par le Real Madrid, le club qu’il a toujours détesté en étant au Barça. En effet, selon le site espagnol Defensa Central, le club madrilène a clairement le destin de Messi au PSG entre ses mains : « Au cas où cela serait nécessaire, les joueurs du Real ont désormais une motivation supplémentaire. Car éliminer le PSG pourrait signifier le départ définitif de Messi du monde du football européen ».

Messi bientôt en pré-retraite à cause du Real ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

En quête d’une cinquième C1 depuis son dernier sacre en 2015 avec la MSN, le septuple Ballon d’Or pourrait très mal vivre un échec de plus dans son nouveau club… Et malgré un contrat courant jusqu’en 2023 du côté de Paris, Messi pourrait donc claquer la porte plus tôt que prévu au PSG. Une théorie largement alimentée cette semaine par Lobo Carrasco. « S'il triomphe en Ligue des Champions, Messi pourra rester une année de plus. Mais si le PSG ne gagne pas, il pourrait partir. Les cinq mois qui viennent vont être déterminants. S'il ne gagne pas la Ligue des Champions, je pense qu'il pourra forcer un départ », avait lancé le consultant d’El Chiringuito.

Le Qatar a des arguments pour garder Messi

Une déclaration qui prend aujourd’hui tout son sens, alors que le nom de Messi circule déjà aux Etats-Unis ou au Moyen-Orient pour une pré-retraite dorée bien loin de la pression du PSG. Toutefois, le chemin pour un départ précipité semble bien compliqué. Tout d'abord parce que Lionel Messi a des liens étroits avec le Qatar en vue de la Coupe du monde 2022, et ensuite car le Paris SG n'a pas pour habitude de laisser filer ses stars avant la fin de leur contrat. Tout Messi qu'il est...