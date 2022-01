Messi négatif au Covid et apte pour OL-PSG ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Absent de la reprise des Sud-Américains du PSG dimanche en raison d’un test positif au Covid-19, Lionel Messi rentre en France ce mercredi.

Voici une nouvelle qui va réjouir les supporters du Paris Saint-Germain à quatre jours d’un déplacement périlleux à Lyon. Positif au Covid-19 et par conséquent absent de la reprise dimanche, Lionel Messi est sur le point de rentrer en France. En effet, la star du PSG a embarqué dans son jet privé stationné à Rosario en compagnie de ses proches et a pris la direction de la capitale française. Testé négatif à la Covid en milieu de semaine, il pourrait retrouver le Camp des Loges ce soir ou au plus tard jeudi matin. Comme tous les joueurs du PSG, il sera de nouveau testé avant le match contre l’OL, comme le veut le nouveau protocole de la LFP. En cas de test négatif, Lionel Messi pourrait être du voyage à Lyon, ce qui paraissait compromis il y a encore quelques heures. Ce ne sera pas le cas de Neymar, toujours au Brésil après une dérogation acceptée par le PSG, qui lui a laissé une semaine de plus au pays pour soigner sa cheville gauche.