Messi maltraité à Paris, une légende du PSG s’indigne

Par Corentin Facy

Tout proche de rejoindre l'Arabie Saoudite, Lionel Messi vit ces dernières semaines au PSG.

En fin de contrat au mois de juin, Lionel Messi est plus que jamais sur le départ au Paris Saint-Germain. En effet, à moins d’un véritable coup de tonnerre, il est désormais acté que l’Argentin ne sera plus un joueur du PSG en 2023-2024. Un accord gigantesque a été conclu avec l'Arabie Saoudite, qu'il rejoindra à la fin de la saison pour poursuivre sa carrière. Par ailleurs, l'affaire de son voyage en Arabie Saoudite et de sa suspension ont définitivement mis fin au suspense. Cela étant, cette sanction prononcée par la direction du Paris SG a été écourtée au bout d’une semaine au lieu de deux.

De quoi relancer le débat au sujet de sa prolongation de contrat ? Dans son édition du jour, L’Equipe indique clairement que non et que la tendance est toujours à un départ de La Pulga. Un énorme gâchis aux yeux de Claude Makelele, ancien capitaine du Paris Saint-Germain, qui estime qu’il est fort dommageable de perdre un joueur tel que Lionel Messi pour le club parisien et pour la Ligue 1. Un avis qui tranche avec celui des supporters du PSG, lesquels sont pour la grande majorité satisfaits du départ à venir de l’ancien n°10 du FC Barcelone.

Makelele regrette le futur départ de Messi

« Il y a une telle pression des médias, des supporters, des patrons du club. C'est difficile pour les joueurs. Ils peuvent avoir les meilleurs joueurs du monde, il faut une cohésion. Tant qu'il n'y aura pas une cohésion de bas en haut au sein du club, ça sera toujours difficile. Mais ils arrivent toujours à gagner des titres, il faut les féliciter pour ça » a indiqué Claude Makelele à la cérémonie des Laureus World Sports Awards avant de conclure.

« Messi ? Il y a d'autres manières de sanctionner un joueur en interne. Mais j’espère que Paris le gardera. Après s’il fait le choix d’aller en Arabie saoudite pour la suite de sa carrière, ce sera son choix. Il faudra le respecter. Il a tellement fait, il a le droit de se faire plaisir » a analysé l’ancien capitaine du PSG, dont l’indulgence à l’égard de Lionel Messi ne manquera pas d’étonner les supporters historiques du club de la capitale. Car dans l'ensemble, le public parisien ne gardera pas un bon souvenir de Lionel Messi, dont le niveau fluctué mais dont le comportement a peu été apprécié au sein des supporters du PSG.