Lionel Messi leader d’un PSG record !

Par Eric Bethsy

Auteur d’une saison plutôt mitigée sur le plan sportif, le Paris Saint-Germain se satisfait beaucoup plus de ses résultats économiques. Les chiffres marketing dépassent les attentes, principalement grâce à la signature de Lionel Messi l’été dernier.

Si l’ambiance est si tendue au Paris Saint-Germain, c’est parce que la direction et une partie des supporters ne sont pas sur la même longueur d’onde. Le Collectif Ultras Paris accuse par exemple les dirigeants de négliger l’aspect sportif au profit d’autres domaines. Difficile de donner tort à l’association après les déclarations de Marc Armstrong. Alors que le champion de France termine un exercice mitigé sur le terrain, le directeur marketing assure que le club est aux anges.

Le PSG augmente ses recettes marketing

Et pour cause, avec des revenus sponsoring augmentés de 13%, soit un total supérieur à 300 M€ annuels, le Paris Saint-Germain bat son record (295 M€ en 2018-2019). « La stratégie du président (Nasser Al-Khelaïfi) était de parvenir à "décorréler" les résultats économiques des résultats sportifs, a expliqué Marc Armstrong à L’Equipe. C'est indispensable pour que le club soit en mesure de financer des politiques sportives toujours ambitieuses. Après deux années de Covid, le PSG va réaliser une saison record économiquement. » Le tout grâce à Lionel Messi, décevant sportivement, mais très utile pour négocier des contrats et vendre des maillots.

« L'arrivée de Lionel Messi a joué un rôle d'accélérateur pour plusieurs négociations et permis d'accroître un peu plus notre valeur de marque, dont nous observions déjà, depuis plusieurs années, l'attractivité avec la signature de All (Accor) et le renouvellement à long terme de Nike. Le club va certainement battre son record historique de revenus sponsoring. Pour la billetterie, la demande n'a jamais été aussi élevée. Le taux de renouvellement des abonnements a atteint près de 98%. Le Parc des Princes est également devenu une expérience à vivre pour les touristes français et étrangers présents à Paris », s’est réjoui le directeur marketing, au risque d’encore agacer les supporters.