Messi, l’Argentine lui manque, le PSG est prévenu

Par Guillaume Conte

Lionel Messi est encore en mode Coupe du monde. Il vient de le prouver sur les réseaux sociaux, même s le PSG espère bien le retrouver rapidement à 100 % concentré sur son club.

En ce mois de janvier plutôt calme sur le plan des gros rendez-vous européens pour le Paris Saint-Germain, Lionel Messi est toujours sur son petit nuage. Très peu inspiré contre Rennes dimanche dernier, l’Argentin est actuellement au Qatar puis en Arabie saoudite pour les besoins commerciaux de son club. Mais ce retour sur les terres où il a été sacré champion du monde inspire visiblement beaucoup La Pulga, qui a effectué une prise de parole pleine d’émotion sur Instagram. Alors qu’il se lâche très rarement sur les réseaux sociaux, le numéro 30 du PSG a publié un texte pour revenir sur le sacre obtenu au Qatar, qui a mis l’Argentine sur le toit du monde.

Messi rêve de retrouver la sélection

Si Neymar peine à digérer l’échec du Brésil à la Coupe du monde, Léo Messi a lui du mal à penser à autre chose. Il a confié à quel point l’ambiance de la sélection lui manquait, confirmant au passage qu’il était impatient de venir au prochain rendez-vous international prévu en mars. Pas de retraite internationale en vue donc, mais une grosse pensée pour cet automne complètement fou qui a rangé définitivement Lionel Messi dans les meilleurs joueurs de l’histoire du football.

« L’un des plus beaux mois du monde et je n’arrive toujours pas à y croire. Quelle belle folie nous avons vécue pendant tout ce temps où nous avons fini par soulever la Coupe que nous voulions tous tant. Évidemment, être champion rend tout plus beau, mais quel beau mois j’ai passé, que de beaux souvenirs, cela me manque. Mes collègues me manquent, le quotidien avec eux, les potes, les discussions, les entraînements, les conneries qu’on a faites… Que c’était agréable de voir ma famille vivre une expérience inoubliable chaque jour pour tout le monde et que c’était beau d’aller aux matchs et de voir la folie des gens sur le terrain et en Argentine », a livré un Lionel Messi encore marqué par ce titre qui restera éternel pour lui.

Si le PSG s’est félicité d’avoir un champion du monde dans ses rangs, nul doute que Christophe Galtier goûtera moyennement cette nostalgie toujours très prononcée. L’entraineur parisien avait remarqué que certains de ses joueurs n’étaient pas encore totalement revenus du Qatar sur le plan de l’envie et de la concentration. Si Lionel Messi a parfaitement le droit de se rappeler des bons souvenirs, il va tout de même être l’heure de remettre le bleu de chauffe pour retrouver rapidement son meilleur niveau, alors que Neymar a vécu des choses différentes, mais est dans une situation similaire en ce qui concerne sa forme physique.