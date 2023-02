Messi évincé par le PSG après Neymar, Mbappé jubile

Dans : PSG.

Les départs de Messi et Neymar semblent maintenant possibles au PSG, ce qui fait le bonheur d’un certain Kylian Mbappé.

Chaque année, la révolution est promise aux supporters du PSG. Fini le « bling-bling » disait Nasser Al-Khelaïfi l’été dernier, tout en construisant son projet sur une attaque galactique composée de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. De toute évidence, ce trio ne porte pas vraiment le Paris Saint-Germain vers les sommets pour le moment puisque seul l’attaquant français assume son statut et fait preuve de régularité. Après la défaite face au Bayern Munich lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le constat est terrible pour le PSG, qui doit se résoudre à laisser filer ses stars s'il veut grandir et avoir une équipe cohérente. Neymar et Messi ont chacun leurs défauts et ceux-ci semblent trop importants pour guider le Paris SG vers un premier sacre en Ligue des Champions.

Mbappé ne veut plus de Neymar au PSG

Le manque de professionnalisme de Neymar saute aux yeux, l’international brésilien ayant joué au poker toute la journée de mercredi, lendemain de PSG-Bayern… avant de se retrouver dans un fast-food à minuit passé. Une provocation de trop pour Kylian Mbappé, qui disait quelques heures plus tôt que les joueurs du PSG devaient « bien manger et bien dormir ». A en croire Don Balon, le départ de Neymar est plus que jamais d’actualité au Paris Saint-Germain, qui négocie le transfert du Brésilien vers Chelsea dans l’optique de la saison prochaine. Les Blues sont pour le moment les seuls à s’être positionnés sur un joueur au salaire XXL et encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027. De toute évidence, un départ du « Ney » vers la capitale anglaise serait un énorme soulagement pour les finances du club mais également pour le projet sportif, qui ne semble plus tenir avec un Neymar en si grand décalage avec Mbappé.

Messi lui aussi sur le départ

Quant à Lionel Messi, la situation est différente. L’Argentin fait lui preuve d’un professionnalisme irréprochable au Paris Saint-Germain. Mais sa motivation pose question depuis son sacre mondial au Qatar avec l’Argentine. Tout proche de prolonger d’une saison au PSG, soit jusqu’en juin 2024, Lionel Messi n’est plus certain de rien. Comme indiqué par L’Equipe ces derniers jours, La Pulga a noté que l’ambiance s’était détériorée dans le vestiaire du club parisien et envisage désormais un départ vers l’Inter Miami de David Beckham, qui le courtise depuis plusieurs mois. Le potentiel départ de Messi n’est pas perçu de la même façon que celui de Neymar, mais de manière générale, Kylian Mbappé serait plutôt ravi de voir les deux stars parisiennes s’en aller selon Don Balon. L’ancienne star de l’AS Monaco est d’accord pour rester à Paris la saison prochaine (son contrat expire en juin 2024), à condition que le projet sportif soit bien plus clair et cohérent. Les stars trentenaires en manque de motivation ou de professionnalisme ne doivent plus avoir leur place au club afin de cohabiter avec Kylian Mbappé, modèle d’excellence et de sérieux. Le PSG est prévenu, s’il veut garder le champion du monde 2018, il va falloir sacrifier plusieurs de ses stars.