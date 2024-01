PSG ‍: Bradley Barcola titulaire indiscutable, c’est réglé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Peu utilisé par Luis Enrique en début de saison, Bradley Barcola bénéficie d’un temps de jeu de plus en plus important au PSG. Et l’ancien attaquant de l’OL séduit sur le côté gauche de l’attaque parisienne.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a cassé sa tirelire pour s’offrir Bradley Barcola à la fin du mercato. Le champion de France en titre n’a pas hésité à poser 45 millions d’euros sur la table pour arracher Bradley Barcola à son club formateur, l’Olympique Lyonnais. Très peu utilisé par Luis Enrique en début de saison, l’international espoirs français bénéficie d’un temps de jeu bien plus conséquent ces dernières semaines… et il en profite. Aligné de manière régulière dans le couloir gauche, profitant du replacement de Kylian Mbappé dans l’axe, Bradley Barcola enchaîne les bonnes performances.

Mercredi soir contre Toulouse lors du Trophée des Champions (2-0), l’ancienne pépite de l’OL a encore livré une excellente prestation. Pour de nombreux observateurs sur les réseaux sociaux, il n’y a plus de débat : Barcola doit être considéré comme un titulaire à part entière au PSG. « Avec Barcola titulaire, il y a plus de jeu et de danger à gauche et t’es moins dépendant du côté droit. Pas parfait mais apporte constamment mouvements, dribbles, provocations… Gros transfert avec seulement 6 mois d’expérience en pro, le rendu est très très prometteur » livre le chroniqueur Mohamed Faiz.

Barcola fait l'unanimité au PSG

Un avis partagé par le journaliste spécialisé dans l’actualité du PSG, Elias Gerschel. « Barcola monte de plus en plus en puissance, même si ça se voit pas encore dans les stats, les intentions sont là ! 5ème titularisation de suite et passe D ce soir, Lucho doit être ravi. Après une haine injustifiée, la petite montre du caractère C’est pile ce qu’il lui fait pour s’imposer à Paris » a-t-il publié sur son compte X. Des avis massivement partagés sur les réseaux sociaux, où les supporters du PSG sont ravis de l’évolution de Bradley Barcola au fil de la saison. En seulement six mois, l’ancien Lyonnais s’est imposé comme un titulaire devant Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani ou encore Marco Asensio dans la capitale, une véritable performance qui demande maintenant confirmation avec plus de buts et de passes décisives.