PSG : Counter-strike, poker et McDo, Neymar est débordé

Par Guillaume Conte

Les révélations se multiplient sur la vie agitée de Neymar, qui n'a pas bien préparé le match face au Bayern, et n'a pas spécialement oeuvré pour sa récupération ensuite. Mbappé et le PSG peuvent s'arracher les cheveux.

« Je pense qu’il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum ». Par cette phrase loin d’être anodine tant il est rare de voir un joueur évoquer ces sujets là juste après un match, Kylian Mbappé a envoyé un rappel à peine voilé à ceux qui ne prennent pas au sérieux la saison qu’ils vivent au PSG. Du repos et des repas équilibrés, difficile de faire plus éloigné que cela pour Neymar, qui a profité de son jour de récupération pour effectuer deux tournois de poker mercredi soir, avant de filer avec ses potes au McDo et d’immortaliser ça sur les réseaux sociaux en plus. Et après s’être couché très tardivement, puisqu’il était encore à 00h30 au fast-food, le Brésilien a remis ça avec la deuxième manche de son tournoi de poker ce jeudi. De quoi cristalliser les critiques sempiternelles sur son mode de vie, surtout que le numéro 10 du PSG ne se cache pas du tout, alors que certains font profil bas après une défaite coûteuse en Ligue des Champions à domicile.

Ce qui me gêne le plus c’est de le voir dans un fast-food à 1h du matin … pic.twitter.com/7wsiAa16Vs — Tʜᴏʀғᴀʟʟ ® (@ThorfaIl_) February 16, 2023

Pour Vincent Moscato, il ne fait aucun doute que Neymar a fait exprès de se faire remarquer dans ces endroits où on ne penserait pas forcément trouver un sportif de haut niveau dans un mois surchargé. « Il y a une photo pour le poker, une photo pour le McDo. C’est donc une réponse à Mbappé. Soit c’est un clin d’oeil pour Mbappé, pour blaguer, soit c’est pour lui dire ‘écoute je fais ce que je veux’. S’il ne voulait pas que ce soit publié, il n’y va pas au McDo. Je pense que c’est fait exprès, il fait ce qu’il veut », a livré l’ancien international de rugby, persuadé que Neymar n’a pas forcément apprécié qu’on lui dise d’être sérieux désormais.

Neymar accusé par Rothen d'uriner sur le PSG

A travers cette guerre des égos entre Neymar et Mbappé, c’est aussi tout le PSG qui est touché. Car les joueurs qui veulent suivre l’exemple des stars de l’effectif, doivent se dire que le Brésilien ne fait pas grand chose pour tirer son équipe vers le haut dans la préparation invisible, et dans la volonté de retourner la situation actuellement pas géniale des Parisiens. Pour Jérome Rothen, ce dernier dérapage de l’ancien prodige de Santos va vraiment trop loin. « Ce n'est pas la première fois qu'il urine sur le club, les joueurs, le préparateur physique, le staff médical mais surtout tous les amoureux du PSG. Ça me désole car tout le monde en prend. Je pense qu’il est bête, il a ses limites, mais surtout il ne comprend pas les choses car il n’a pas envie de les comprendre. Tu as beau le critiquer, il ne veut pas entendre. Mais le problème, c’est qu’au club, il n’y a personne pour lui dire ce qu’il ne faut pas faire, pour le punir. En terme d’image, je le défendais depuis la reprise, car il n’avait pas fauté. Là, son rendement n’est pas bon et il ne fait pas de différences sur le terrain donc il s’expose à la critique », a livré Jérome Rothen, pour qui le niveau affiché par Neymar autorise forcément la critique sur son mode de vie. Surtout que les lendemains de match sont visiblement aussi mauvais que les veilles de match, puisque Daniel Riolo a assuré que Neymar avait passé la nuit précédant la rencontre face au Bayern Munich à jouer aux jeux vidéos. Et si ces dernières semaines, le PSG insiste pour préparer une porte de sortie à son numéro 10 en fin de saison, ce n’est peut-être pas un hasard.