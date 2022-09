Messi et le PSG, divorce inévitable en 2023 !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

De retour à un très bon niveau cette saison, Lionel Messi n’est pas certain de continuer au PSG au-delà du mois de juin prochain.

Décevant la saison dernière, Lionel Messi est reparti sur des bases bien plus conformes à son statut en 2022-2023. Auteur de 6 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues depuis la reprise du championnat, le n°30 du Paris Saint-Germain a à cœur de briller avant la Coupe du monde avec l’Argentine cet hiver. Lionel Messi a également la ferme intention de prouver qu’il peut s’imposer dans un autre club que le FC Barcelone et c’est ce qu’il est en train de faire dans la capitale française. Cela étant, il n’est pas certain que la Pulga prolonge son contrat avec le PSG au-delà de juin 2023. En effet, malgré la volonté de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi de le conserver, l’international argentin s’interroge sur son avenir et la tendance est plutôt à un départ à la fin de la saison pour le moment.

Messi vers les Etats-Unis en 2023 ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

A en croire les informations relayées par Diario GOL, Lionel Messi n’est pas dans l’optique de prolonger au Paris Saint-Germain pour l’instant. Tandis qu’en Espagne, des rumeurs envoient l’Argentin au FC Barcelone, où Joan Laporta souhaite absolument le faire revenir, il semblerait en réalité que Lionel Messi ne soit pas plus désireux que cela de revenir en Catalogne, où il a laissé un excellent souvenir. Il faut dire que Lionel Messi est soucieux de ne pas entacher son image à Barcelone, raison pour laquelle l’idée d’un retour n’emballe pas véritablement l’international argentin. En revanche, la perspective de terminer sa carrière aux Etats-Unis est plus réjouissante pour Lionel Messi, qui se verrait bien relever le challenge proposé par David Beckham, le propriétaire de la franchise américaine de l’Inter Miami.

Pas de décision définitive avant le Mondial

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Pour des raisons familiales mais également financières, Lionel Messi est très ouvert à l’idée de terminer sa carrière aux Etats-Unis, loin de la pression sportive qui règne en Europe, avec l’obligation pour Lionel Messi de bien figurer en Ligue des Champions lorsqu’il évolue avec le FC Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain. Pour l’heure, la décision de Lionel Messi n’est toutefois pas définitive. Et pour cause, le milieu offensif du PSG a toujours fait savoir à ses différents interlocuteurs qu’il ne prendrait aucune décision définitive quant à son avenir avant la Coupe du monde au Qatar. Il faut dire que le Mondial avec l’Argentine est la priorité suprême de Lionel Messi, conscient qu’il s’agit de sa dernière Coupe du monde et que sa sélection a l’équipe, sur le papier, pour remporter le trophée. Hors de question par conséquent de se disperser avec des questions de mercato pour Messi durant cette période…