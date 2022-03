Le PSG a 3 idées pour remplacer Mbappé !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Aux yeux de nombreux observateurs, la défaite du PSG face au Real Madrid scelle définitivement l’avenir de Kylian Mbappé.

Avant cette double confrontation contre le Real Madrid, les dirigeants du Paris Saint-Germain caressaient encore l’espoir de prolonger le contrat de Kylian Mbappé. La tâche s’annonce très délicate après le fiasco du PSG contre le Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Plus que jamais, l’avenir de Kylian Mbappé semble s’écrire loin de la capitale française et le Real Madrid fait bien évidemment office de grand favori dans la course à la signature de Kylian Mbappé. Pour le PSG, il va falloir compenser ce départ d’envergure et le chantier risque d’être colossal. L’état-major qatari du Paris Saint-Germain a toutefois des idées selon Fichajes.net, qui dévoile les trois pistes du club francilien pour compenser le départ de l’international tricolore. Comme indiqué lors du mercato hivernal, Ousmane Dembélé fait partie des pistes du Paris Saint-Germain pour bâtir l’après-Mbappé.

Dembélé, Richarlison et Ayedemi ciblés par le PSG

L’attaquant du FC Barcelone, encore très bon ce week-end contre Osasuna, sera libre à la fin de la saison. Une situation qui a alerté le PSG depuis de longs mois et qui fait de « Dembouz » l’une des pistes privilégiées par l’état-major parisien pour compenser le probable départ de Kylian Mbappé. La concurrence sera toutefois rude dans ce dossier, Ousmane Dembélé figurant également dans les radars de la Juventus Turin, du Bayern Munich et de plusieurs cadors de la Premier League. Pour combler un éventuel départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain surveille également la situation de Richarlison, excellent la saison dernière avec le Brésil et sous les couleurs d’Everton. Moins brillant cette saison, l’international auriverde subit la saison catastrophique de son club mais demeure un joueur au potentiel certain et qui plait au PSG. Enfin, la pépite allemande Karim Ayedemi, courtisée avec assiduité par le Borussia Dortmund, est également un joueur ciblé par le leader de la Ligue 1. Mais pour le déloger du RB Salzbourg, il faudra y mettre le prix et le club autrichien sera intransigeant en réclamant sans doute plus de 50 millions d’euros au mercato.