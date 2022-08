Messi et le PSG, Al-Khelaïfi va frapper fort

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Lionel Messi va faire l’objet d’une offre de prolongation dans la capitale.

Malgré sa première saison en demi-teinte, Lionel Messi a toujours les faveurs des dirigeants du Paris Saint-Germain. Et ce n’est pas le très bon début de saison de l’international argentin dans la capitale qui font faire changer d’avis les dirigeants du club parisien. A en croire les informations du site Todo Fichajes, le PSG voit grand pour l’avenir de Lionel Messi. Tandis qu’une prolongation de contrat jusqu’en juin 2024 était évoquée, le média espagnol croit savoir que Nasser Al-Khelaïfi et l’Émir du Qatar aimeraient s’assurer la présence de Lionel Messi à Paris jusqu’en juin 2025. C’est ainsi qu’une proposition de prolongation de deux ans supplémentaires va être soumise à La Pulga selon le média espagnol, persuadé que le PSG veut s’inscrire dans la durée au côté de Lionel Messi, peu importe les doutes au sujet de son âge.

Le PSG veut prolonger Messi jusqu'en 2025

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Dans le dossier Lionel Messi, le Paris Saint-Germain sera principalement opposé au FC Barcelone, qui a plusieurs fois exprimé par l’intermédiaire de son président Joan Laporta son envie de faire revenir l’Argentin au bercail, deux ans après son départ pour le PSG. Toutefois, le Barça n’a pas contacté l’entourage de Lionel Messi pour le moment et la masse salariale du club catalan est si importante qu’il n’est pas certain du tout que le retour de Lionel Messi soit possible. Une aubaine pour le PSG, qui doit également se méfier de la concurrence de l’Inter Miami aux Etats-Unis, David Beckham ayant pour projet d’attirer Lionel Messi dans ses filets. De son côté, le sextuple Ballon d’Or ne prendra aucune décision pour son avenir avant la Coupe du monde au Qatar. Il prendra ensuite part aux négociations avec le PSG et les autres clubs potentiellement intéressés afin de savoir quelle décision sera prise pour sa fin de carrière.