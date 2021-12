Messi déprime à Paris, Ibrahimovic et Neymar le consolent

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’un doublé avec le PSG mardi en Ligue des Champions, Lionel Messi retrouve peu à peu le sourire qui était le sien à Barcelone.

Avec seulement un petit but en neuf matchs de Ligue 1, Lionel Messi n’est pas encore redevenu le joueur exceptionnel qu’il était au Barça. Mais en Ligue des Champions, « La Pulga » est efficace. Avec son doublé inscrit contre le FC Bruges mardi soir, il totalise cinq buts en six matchs sur la scène européenne. De quoi aider Lionel Messi à s’intégrer dans sa nouvelle équipe. C’est en revanche plus difficile pour sa famille. Et pour cause, Le Parisien informe dans son édition du jour que les proches de Lionel Messi ont du mal à s’acclimater à leur nouvelle vie à Paris. C’est notamment le cas de l’aîné des trois enfants, qui a toujours vécu à Barcelone et qui supporte mal la comparaison entre la Catalogne et la capitale française.

La famille Messi a du mal à s'adapter à Paris

Sa femme Antonella n’est pas en reste. En effet, Le Parisien dévoile que la compagne de Lionel Messi a elle aussi du mal à s’acclimater à sa nouvelle vie parisienne. Un coup dur pour le PSG qui a évidemment besoin que l’Argentin ainsi que sa famille se sentent comme chez eux à Paris pour que La Pulga donne le meilleur de lui-même sur le terrain. Il n’y a en revanche pas de quoi paniquer car le quotidien francilien raconte que Zlatan Ibrahimovic et Neymar ont également rencontré les mêmes problèmes d’adaptation à Paris lors des premiers mois avant que tout rentre dans l’ordre. Sur le terrain en tout cas, Lionel Messi se trouve de plus en plus avec Kylian Mbappé et c’est ce qui importe à Mauricio Pochettino. « Je crois qu’il faut du temps. Ce dont on a parlé avant le match, il faut y aller petit à petit et s’améliorer. Toute l’équipe doit s’améliorer. Je suis content que Leo et Kylian marquent deux buts, ce sont des joueurs offensifs qui ont besoin de connaître le chemin des filets » se félicitait Mauricio Pochettino après le succès contre Bruges mardi soir.