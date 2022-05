Messi de retour au Barça, la source est béton

Dans : PSG.

Le PSG a balayé Montpellier (4-0) ce samedi en Ligue 1. Leo Messi, double buteur, a réalisé l'une de ses plus belles prestations depuis son arrivée dans la capitale française l'été dernier.

Leo Messi débarquait au PSG l'été dernier à la surprise générale. Une arrivée qui faisait logiquement saliver les fans et observateurs du football français. Mais en France, rien ne s'est vraiment passé comme prévu pour Leo Messi. Globalement discret et maladroit dans son jeu, le septuple Ballon d'Or n'a pas permis au PSG de passer un cap, notamment en Ligue des champions. En Ligue 1, la Pulga na inscrit que 6 buts en 37 journées. Un bilan famélique pour un joueur de sa trempe. S'il lui reste une année de contrat avec le club de la capitale, on imagine déjà en Espagne un retour de Leo Messi au... FC Barcelone. Et ce n'est pas son père et agent qui prouvera le contraire.

Jorge Messi, une sortie qui fait du bruit en Espagne

Leo Messi becomes the first footballer in HISTORY to register 10+ goals and 10+ assists for 15 consecutive club seasons 🔥



INSANE. pic.twitter.com/O0PjRK4qKi — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) May 14, 2022

Les rumeurs sur un joueur comme Leo Messi sont toujours très nombreuses. A peine l'Argentin avait posé les pieds à Paris qu'on imaginait déjà son retour au Barça du côté de la presse catalane. Ces dernières heures, le journaliste Gerard Romero a fait fort en sollicitant Jorge Messi, père et agent de Leo Messi, à l’aéroport de Barcelone. Il lui a notamment demandé si son fils comptait revenir au Barça prochainement. « Espérons. Un jour », a simplement répondu Jorge Messi, ce qui n'a pas manqué de faire réagir. Pour Gerard Romero, ces propos vont d'ailleurs dans le sens de ce qu'il annonçait sur sa chaîne Twitch il y a peu, à savoir que Leo Messi disposait dans son contrat d'une « clause de sortie » après sa première saison à Paris. A noter que Jorge Messi a aussi répondu à El Chiringuito à l'aéroport El Prat de Llobregat. Le média espagnol voulait savoir si le joueur de 34 ans était heureux au PSG. Jorge Messi a ensuite répondu par l'affirmative : « Eh bien, oui ». De quoi semer encore un peu plus le doute sur l'avenir proche de Messi au PSG. Un PSG qui navigue à vue ces dernières semaines. Que ce soit les avenirs de Kylian Mbappé, Leo Messi, Mauricio Pochettino ou encore Leonardo, les dossiers seront très nombreux pour Doha et le futur du projet francilien.