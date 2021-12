Messi au plus mal en Ligue 1, le constat sans pitié

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Lionel Messi a toutes les peines du monde à faire trembler les filets en Ligue 1. Le numéro 30 du PSG vit, en termes statistiques, sa pire saison depuis une éternité.

20 novembre. Près de trois mois après sa première apparition dans le championnat de France, contre Reims. Lionel Messi débloque enfin son compteur en Ligue 1 avec un but à la 87e minute contre le FC Nantes au Parc des princes. Son équipe menait déjà 2-1. Depuis, « La Pulga » n’a plus marqué en Ligue 1. Il a donc inscrit qu’un petit but pour le moment sur les pelouses de France. Son bilan statistique est un petit peu soigné par ses trois passes décisives à Saint-Etienne. Mais tout le monde attend plus du septuple vainqueur du Ballon d’Or. Lui-même ne se satisfait sûrement pas de ce seul but. Surtout qu’il a terminé encore Pichichi en Liga la saison dernière avec 30 réalisations. Contre l’OGC Nice mercredi soir, si Lionel Messi a multiplié les passes clés, et n’a pas été si mauvais que certains ont pu le souligner, il a une nouvelle fois été maladroit devant Walter Benitez.

Un seul but en huit matchs, une première depuis 2005-2006 !

🇦🇷 Lionel Messi n’a inscrit qu’un seul 1 but après ses 8 premiers matchs disputés en L1 cette saison. #PSGOGCN



Son plus faible total dans un championnat à ce stade de la compétition depuis 2005/06 (1). — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) December 1, 2021

Le compte Poker Stars Sports partage une statistique particulièrement inquiétante. Marquer 1 seul but en 8 matchs de championnat, ce n’était plus arrivé à Lionel Messi depuis 16 ans, et la saison 2005-2006. Lionel Messi était alors tout jeune. Aujourd’hui, il faut admettre que l’Argentin a pris de l’âge. Il a perdu son côté chirurgical face au but. Car Lionel Messi a frappé 30 fois cette saison en Ligue 1. Le pourcentage de réussite est très faible. Heureusement, Lionel Messi et le PSG peuvent se consoler avec ses 3 buts en Ligue des champions. En attendant qu’il retrouve de la réussite dans l’Hexagone.