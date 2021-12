PSG : Lionel Messi torpillé, Pierre Ménès lâche le mot tabou

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C’est sans grande émotion que Lionel Messi a présenté son nouveau Ballon d’Or au public du Parc des Princes ce mercredi soir, avant le match face à Nice.

L’attaquant du PSG en a désormais 7 dans son escarcelle, et celui-là est en plus l’un des plus contestés. L’Argentin arrive en tout cas à un chiffre record qu’il sera bien difficile à battre. Même s’il devra montrer un autre visage pour aller chercher le 8e Ballon d’Or dans un an. En effet, Lionel Messi, qui était aussi annoncé incertain pour cette rencontre en raison d’une gastro, a traversé la rencontre comme un fantôme. Peu remuant, quasiment pas impliqué sur les actions offensives, il n’a pas profité de l’absence de Neymar pour toucher beaucoup plus de ballons. Sa performance n’a pas marqué les esprits, et il s’est logiquement fait secouer après la rencontre.

« On se pince au moment d’écrire ce commentaire, mais l’Argentin a livré une prestation indigne de son Ballon d’or. À part un bon une-deux avec Mbappé, et un tir cadré mollasson, il n’a pas réussi grand-chose et a été très décevant dans un rôle axial de faux neuf. Il s’est souvent retrouvé pris dans la tenaille niçoise », a souligné Le Parisien, qui lui réserve la note de 3 sur 10 après la prestation décevante de l’ancien barcelonais. A l’image de celle de toute son équipe, où aucun joueur du PSG n’a brillé face à la formation de Christophe Gatltier. Et il n’y aura pas eu d’éclair de génie de La Pulga pour réveiller un Parc des Princes qui s’est fermement ennuyé.

Pierre Ménès sans pitié avec Lionel Messi

C’est aussi le cas de Pierre Ménès, qui a bien fait comprendre que Lionel Messi lui avait paru complètement perdu et hors du coup sur le terrain. « Sans surprise, on a donc assisté à un match tristounet. Surtout de la part du PSG. Cette équipe ne joue que par à-coups, il n’y a aucun projet de jeu. Alors je veux bien que ce soit en partie la faute des joueurs, mais il y a un entraîneur sur le banc qui est supposé servir à quelque chose. Et puis hier soir, Messi a semblé… vieux. Voilà : Messi est vieux », a lancé le journaliste sur sa plateforme. Pour mémoire, Lionel Messi a 34 ans, et si ses meilleures années sont certainement derrière lui, le PSG compte sur lui pour cette saison et celle à venir pour porter l’équipe dans les plus grands matchs.