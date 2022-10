Messi 2023, le PSG et le Barça ont un nouveau concurrent

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Après la récente annonce de Messi qui disputera sa dernière coupe du monde au Qatar, tout le monde attend de savoir quelle sera la future destination de l'Argentin. Ronaldo Nazario rêve de le faire venir dans son club.

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi ne sait probablement pas lui-même où il jouera l'année prochaine. Sa décision sera prise après le mondial au Qatar, sa dernière grande compétition mondiale. Alors que le FC Barcelone tente tout pour le faire revenir en Catalogne, le PSG n'a pas dit son dernier mot et aimerait lui offrir une prolongation de son contrat. Des pistes aux Etats-Unis et en Argentine sont également souvent associées au septuple ballon d'or. Mais c'est une autre destination plus surprenante qui pourrait séduire l'Argentin. Sur Twitch, Ronaldo a confié son souhait de faire venir jouer la Pulga au Brésil. Leo Messi a déjà marqué à cinq reprises face à la Seleçao, mais n'a jamais eu l'occasion de jouer dans le championnat brésilien. Mais quand on demande à R9 ce qu'il en pense, c'est l'enthousiasme qui prime.

Messi direction le Brésil plutôt que l'Argentine ?

« Pouvez-vous l'imaginer ? Messi se lasse de l'Europe et dit : "je veux aller dans l'équipe de Ronaldo. Je veux jouer pour Cruzeiro". Pouvez-vous l'imaginer ? Ce serait génial » a confié le double ballon d'or qui est le propriétaire du club de Cruzeiro. Il y a évidemment peu de chances que ce transfert se réalise, malgré toute l'admiration du joueur de 35 ans pour l'ancien attaquant légendaire. Leo Messi a rapporté à de nombreuses reprises au cours de sa carrière, son souhait de porter un joueur le maillot des Newell's Old Boys, son club formateur. Messi n'a joué à Rosario qu'en amateur et pourrait y retourner pour faire un retour triomphal, là où tout a commencé l'histoire d'un génie du football. Néanmoins, La Pulga a aussi fait savoir qu'il adorait le calme plus relatif de Miami par exemple, alors qu'un come-back dans le championnat argentin pourrait troubler la tranquillité de la famille Messi. En tout cas, le PSG a des concurrents, même si le FC Barcelone et l'Inter Miami sont clairement les plus féroces.