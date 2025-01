Mercato terminé, le PSG n’a plus d’argent ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les supporters du PSG attendent de bonnes nouvelles en ce jour de choc face à Manchester City en Ligue des Champions, mais leur club pourrait leur réserver une mauvaise surprise sur le thème du mercato puisque Khvitcha Kvaratskhelia pourrait être la seule recrue de l’hiver.

Le mercato hivernal a débuté sous d’excellents auspices au Paris Saint-Germain avec la signature de Khvitcha Kvaratskhelia pour 70 millions d’euros. Le club de la capitale a bouclé l’arrivée de l’attaquant géorgien à un prix bien inférieur à celui réclamé par Naples il y a six mois pour le plus grand bonheur de Luis Enrique, qui en avait fait sa priorité en juillet dernier. Ce début de mercato était parfait d’autant que dans le même temps, le PSG a trouvé des portes de sortie à deux de ses indésirables, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar.

Luis Enrique met la pression au PSG, ce transfert est vital https://t.co/Xt2Dswwlgf — Foot01.com (@Foot01_com) January 22, 2025

Mais alors que désormais, les supporters parisiens attendent de voir qui va débarquer pour remplacer le défenseur slovaque ou encore si un attaquant axial va renforcer l’effectif à la disposition de Luis Enrique, l’avenir s’annonce beaucoup plus calme en réalité selon L’Equipe. Et pour cause, le quotidien national nous apprend qu’il n'est pas à exclure que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ne recrutent plus aucun joueur d’ici le 3 février, date de clôture du mercato hivernal. En cause, « une surface financière limitée » selon nos confrères Loïc Tanzi et Hugo Delom, qui se demandent toutefois si cela n’est pas davantage une posture de marché afin de ne pas faire monter les enchères auprès des clubs vendeurs dans les derniers jours du mercato.

Le PSG siffle la fin du mercato d'hiver

Quoi qu’il en soit, il semble acté que le Paris Saint-Germain ne fera pas une deuxième folie en ce mois de janvier après avoir dépensé 70 millions d’euros pour faire venir Khvitcha Kvaratskhelia. Car le PSG en a conscience, les bonnes affaires ne se font pas l’hiver et Luis Campos n’est pas un adepte du chamboule-tout en cours de saison, ce dernier préférant nettement le mercato estival, plus propice aux bonnes affaires et aux négociations rondement menées à ses yeux selon L’Equipe. Il sera par ailleurs intéressant de voir comment Luis Enrique réagira s'il n'a pas de renfort supplémentaire dans le money-time du mercato alors qu'il se murmure ces dernières heures que le coach espagnol souhaite renforcer son effectif avec la signature d'un défenseur central pour compenser le départ de Milan Skriniar à Fenerbahçe.