Mercato : Marchisio intéresse l'OM, Nice, Monaco, lui pense au PSG !

Tout comme Gianluigi Buffon, Claudio Marchisio est désormais libre après avoir passé 25 ans à la Juventus, le club turinois ayant accepté de résilier son contrat. Et tout comme le légendaire gardien de but italien, le milieu de terrain estime qu'à 32 ans il peut encore rendre service à des clubs après avoir passé toute sa carrière chez la Vielle Dame. Il n'en fallait pas plus pour que ce samedi, la Gazzetta dello Sport affirme que Claudio Marchisio pourrait rejoindre Gianluigi Buffon, le Paris Saint-Germain étant un de ses choix préférentiels en même temps que la Chine.

Cependant, selon TMW, Claudio Marchisio serait également sur les tablettes de l'Olympique de Marseille, de l'OGC Nice, de l'AS Monaco, du Bétis et du FC Séville. De quoi laisser l'embarras du choix à l'international italien qui a une qualité appréciée de tous, il est libre. A priori, le dossier du milieu de terrain devrait rapidement avancer, Claudio Marchisio n'ayant pas résilié son contrat à la Juventus pour rester sans club. Son avenir devrait donc être réglé d'ici le 31 août même si son nouveau statut lui permet de signer où il le souhaite après la deadline, y compris en Premier League.