Mercato : Le PSG est prévenu pour Lewandowski

Par Alexis Rose

Évoqué du côté du Paris Saint-Germain en vue du prochain mercato estival, Robert Lewandowski est toujours un joueur du Bayern Munich, et il est bien parti pour le rester si l’on en croit les dires d’Hasan Salihamidzic.

Robert Lewandowski est comme le bon vin, il se bonifie avec le temps. S’il avait déjà posé d’énormes bases ces dernières saisons, l’international polonais en a remis une couche cette saison avec 48 buts en 43 matchs. Ce qui fait de lui le meilleur buteur européen devant les Français Benzema et Mbappé. Même à 33 ans, Lewandowski est donc toujours au top de sa forme. Pas étonnant donc de voir que certains grands clubs européens, comme le PSG ou le Barça, s’intéressent de près à la situation contractuelle de l’ancien buteur de Dortmund. Il faut dire que Lewandowski laisse planer le doute autour de son futur, lui qui est sous contrat jusqu’en 2023. Après avoir fait le tour de la question en Allemagne, Lewandowski a peut-être envie de relever un dernier gros défi à l’étranger, et pourquoi pas en France, où Paris pourrait rechercher une nouvelle star en cas de départ de Mbappé au Real Madrid. Mais pour sortir Lewandowski du Bayern cet été, il va quand même falloir se lever tôt, vu la dernière déclaration de Hasan Salihamidzic.

Le Bayern tiendra une réunion avec l'agent de Lewandowski, Pini Zahavi, ce mois-ci. Le club allemand n'exclut plus de vendre l'attaquant cet été. Prix demandé: au moins 40m. Zahavi est convaincu que Barcelone et le PSG seraient prêts à payer ce prix. (Bild) 🇵🇱 — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) April 20, 2022

« Nous avons le meilleur attaquant du monde et nous en sommes fiers »

Hasan #Salihamidžić : "Robert jouit du plus grand respect au club, les fans l'adorent. Il est notre employé le mieux payé de tout le club. Il faut aussi laisser le Bayern voir ce qu'il peut se permettre. J'ai parlé avec Lewy, nous avons abordé différents sujets." [Sky90] pic.twitter.com/iZkDXbSbbZ — Bayern Munich France - RORO89 🇫🇷 (@Roro89F) April 24, 2022

« Nous allons avoir des discussions, puis nous verrons comment les choses évoluent. Il a un contrat jusqu'en 2023, maintenant nous allons parler de ce qui se passera après ça. J'ai vu Lewa très détendu ces dernières semaines. C'est un professionnel absolu. S'il ne marque pas, il n'est pas content. C'est ce qui le rend spécial, c'est pourquoi il est si bon. Vous devez le gérer, mais il vous le rend bien. Je n’ai pas l’impression que les fronts se soient durcis. J'ai parlé à son agent. Nous avons pris rendez-vous. Nous avons tout le temps du monde. Nous sommes heureux et fiers qu'il soit là. Maintenant, nous attendons de voir comment se déroulent les négociations. Mais qu'il ait un contrat pour l'année prochaine est clair. Lewandowski est tenu en très haute estime. Les fans l'adorent. C'est notre meilleur salarié au club. Il faut aussi permettre au FC Bayern de voir nos performances et le budget dont nous disposons. Nous avons le meilleur attaquant du monde et nous en sommes fiers. Nous n'avons pas encore négocié. Mais nous le ferons, oui », a détaillé, sur Sky90, le directeur sportif du club bavarois, qui fera donc tout son possible pour ne pas laisser Lewandowski sur le marché.