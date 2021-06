Mercato : Cristiano Ronaldo, Mbappé, AVB déconseille le PSG

Dans : PSG.

En fin de contrat avec la Juventus Turin dans un an (juin 2022), Cristiano Ronaldo pourrait partir et le PSG s’intéresse fortement à lui.

En effet, le Paris Saint-Germain a identifié Cristiano Ronaldo comme un potentiel successeur de Kylian Mbappé. L’international tricolore, également en fin de contrat en juin 2022, a fait part de son envie de quitter le PSG selon Daniel Riolo. Son départ n’est toutefois pas acté, le Real Madrid n’ayant pas des fonds illimités en stock au vu de la crise financière. Portugais ayant entraîné en Ligue 1 pendant deux ans, André Villas-Boas est bien placé pour évoquer le potentiel transfert de son compatriote Cristiano Ronaldo au PSG ainsi qu’un éventuel départ de Kylian Mbappé. Interrogé par Record, l’ancien entraîneur de l’OM a déconseillé à CR7 de filer à Paris. Au contraire, il suggère fortement au buteur de l’Equipe de France de découvrir l’étranger…

Villas-Boas conseille à Mbappé de quitter le PSG

« La Juventus Turin a un nouvel entraîneur, Massimiliano Allegri. Ce coach a un passé rempli de succès à la Juve. Donc c’est un nouveau défi pour Cristiano Ronaldo. Personnellement, je lui conseillerais de rester. Ce serait un défi plus important que d’aller au Paris Saint-Germain par exemple. Kylian Mbappé ? Selon moi, ce serait mieux pour lui de quitter le PSG et la France. Il irait où ? Au Real Madrid, tôt ou tard. Ronaldo est lui aussi allé au Real Madrid quand il était déjà une star et il est devenu encore meilleur. Je pense que c’est ce qu’il va se passer avec Mbappé » a lancé André Villas-Boas, dont les propos ne manqueront pas de faire réagir au Paris SG, où l’on se bat pour conserver Kylian Mbappé. Des négociations sont toujours en cours pour une prolongation du Français mais pour l’heure, ce dernier refuse de prolonger.