PSG : Riolo lâche un scoop sur l’avenir de Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

En plein Euro, l’avenir de Kylian Mbappé continue de susciter des interrogations alors que le Français refuse toujours de prolonger au PSG.

Au contraire de Neymar, l’ancien Monégasque est un homme difficile à convaincre. Et le Paris Saint-Germain pourrait bien lâcher l’affaire car selon les informations obtenues par Daniel Riolo, journaliste pour RMC, l’avenir de Kylian Mbappé a de grandes chances de s’écrire loin du PSG. En effet, dans l’After Foot, l’éditorialiste a lâché une information très inquiétante pour les supporters parisiens. Selon lui, Kylian Mbappé a purement et simplement demandé à ses dirigeants de quitter le Paris SG dès cet été. Pas convaincu par le projet sportif incarné par Leonardo, Kylian Mbappé a fait son choix et il semble définitif. Un coup dur, si cela venait à se confirmer, pour le club de la capitale française…

« Je sais que Mbappé a demandé à partir mais c’est compliqué parce que d’abord il faut trouver un club qui a l’oseille pour le payer mais la nouveauté c’est que vraiment il ne veut pas rester. Il ne croit pas au projet de Leonardo. S’il ne part pas cet été, ce sera donc libre la saison prochaine. Et cela, Doha ne veut pas en entendre parler. Si Mbappé manifeste cette envie de partir, ça veut dire qu’il va falloir trouver un club et que derrière le PSG bouge pour lui trouver un remplaçant. Mais oui, la news c’est que Mbappé ne veut pas rester au PSG » a lancé Daniel Riolo, pour qui il n’y a aucun doute à avoir sur le fait que Kylian Mbappé souhaite quitter le Paris Saint-Germain cet été. En fin de contrat dans un an, l’ancien buteur de Monaco est logiquement en position de force. Car le Paris SG ne peut pas se permettre de le voir filer pour zéro euro dans un an. Voici une nouvelle qui devrait réjouir les dirigeants du Real Madrid…