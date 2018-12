Mercato : 10 ME de prime pour Rabiot, et le Barça se moque du PSG

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Cette fois c’est sûr, Adrien Rabiot (23 ans) va bien quitter le Paris Saint-Germain. Reste à savoir si son départ aura lieu cet hiver ou en fin de saison.

Sans surprise, le club de la capitale tente de pousser son milieu de terrain vers la sortie dès le mercato hivernal. Ainsi, le leader de Ligue 1 espère récupérer entre 10 et 20 M€ sur son transfert. Mais à en croire le quotidien Le Parisien, ce n’est pas le plan de l’international tricolore. Rabiot a en effet prévu de rejoindre le FC Barcelone l’été prochain, lorsque son contrat aura expiré, sans doute après quelques mois passés au placard.

Le scénario idéal pour la formation espagnole qui n’aura qu’à lui verser environ 10 M€ pour sa prime à la signature, confirme Mundo Deportivo. Une bonne affaire qui laisse la possibilité au Barça de rester dans la course pour le Néerlandais Frenkie De Jong (21 ans), et ce même si le milieu de l’Ajax Amsterdam est estimé à 75 M€. Pas de quoi effrayer les Blaugrana qui jugent les deux opérations réalisables, et les deux joueurs compatibles dans l’entrejeu. Une double peine pour le Paris Saint-Germain dans cette histoire qui risque de faire quelques dégâts quand même.