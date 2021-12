Mbappé va partir, le PSG s’attaque à Salah

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain s’est peut-être fait une raison pour Kylian Mbappé, toujours plus proche du Real Madrid. Le Qatar prépare le chéquier pour arracher Mohamed Salah à Liverpool.

Partira, partira pas ? C’est la question que tout le monde se pose pour Kylian Mbappé. L'hypothèse d'un départ fait peur dans la capitale tant le PSG semble dépendant de lui. Si Lionel Messi a débarqué l’été dernier, l’attaquant français se positionne vraiment comme l’homme fort du PSG en attaque depuis le début de saison. Certes, Kylian Mbappé a connu un léger trou d’air au mois de septembre. Mais depuis, il empile les buts et les passes décisives. Le PSG ne joue pas bien ? Pas de panique, Kylian Mbappé est toujours là pour faire des différences. Il termine la phase de groupes de Ligue des champions avec 4 buts et 4 passes décisives. En Ligue 1, il culmine déjà à 7 réalisations et 8 offrandes. Il est l’homme à tout faire. Et il commence à s’entendre de mieux en mieux sur le terrain avec Lionel Messi. Si Kylian Mbappé part l’été prochain, le remplacer ne sera donc pas tâche aisée. Le PSG y travaille.

Le PSG prépare 150 ME pour Salah

Selon les informations de Todos Fichajes, la priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé lors de l’été 2022 se nomme Mohamed Salah. Pour le site espagnol, le champion du monde 2018 va signer au Real Madrid à la fin de son contrat. Le PSG s’active donc pour lui trouver un successeur digne de ce nom. Mohamed Salah, encore auteur d’un début de saison impressionnant avec Liverpool, attire réellement Paris, prêt à offrir 150 ME à Liverpool. Les Reds tentent de prolonger depuis des semaines l’Égyptien, sous contrat jusqu’en juin 2023. Sans succès. Pourtant, les positions semblaient plus proches que jamais il y a quelques semaines. Si Mohamed Salah n’a toujours pas étendu son bail à Anfield lors du prochain mercato estival, Liverpool n’aura alors pas d’autre choix que d’écouter les arguments financiers du PSG. Le temps presse pour Jürgen Klopp.