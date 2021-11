Salah au PSG, Liverpool sort son chéquier

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La prolongation de contrat de Mohamed Salah avec Liverpool met plus de temps que prévu à se concrétiser. Si bien que l’intérêt d’autres clubs pour l’Égyptien, dont le PSG, devenait réaliste. Mais, le rêve semble terminé car les Reds sont proches du but.

Il est peut-être le meilleur joueur au monde en ce moment. Auteur de 16 buts en autant d’apparitions cette saison avec Liverpool, Mohamed Salah marche sur l’eau que ce soit dans les statistiques ou sur le terrain. Machine à marquer, dribbleur inarrêtable avec plusieurs buts individuels de grande qualité, Salah fait trembler l’Angleterre mais aussi toute l’Europe. Liverpool est privilégié de compter sur un tel joueur. Ainsi, quand les négociations pour la prolongation de contrat de l’Égyptien traînent, les autres clubs européens sont partagés entre incompréhension et rêve. Attirer le joueur dont le contrat expire en juin 2023 ne semble pas une hérésie dans ces conditions, notamment pour un club comme le PSG qui en ferait bien le remplaçant de Kylian Mbappé.

Le PSG dit adieu à Salah

Le club parisien reste à l’affût du joueur de 29 ans, considéré comme l’un des meilleurs attaquants à leur actuel et, peut-être, dans la forme de sa carrière. Cependant, à en croire les journalistes anglais de The Express, le PSG peut faire une croix sur Salah. En effet, Liverpool serait prêt à tout pour conserver sa star et les négociations vont aboutir. Le directeur sportif du club, Michael Edwards travaille activement sur le sujet approchant d’un accord avec son joueur. Ce dernier réclamait plus de 500 000 euros de salaire hebdomadaire pour prolonger dans le club de la Mersey. Un montant qui a refroidi Liverpool et retardé l’accord entre les deux parties. Finalement, il semblerait que Salah et son agent, Ramy Abbas Issa accepte une prolongation de contrat sans atteindre le montant suggéré précédemment. Même si Salah approche de la trentaine, Liverpool ne compte pas se séparer d’un joueur devenu si important dans les résultats des Reds.