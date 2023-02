Mbappé va faire pleurer l'OM, c'est sa légende !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Fort de ses bons résultats et de son succès lors du précédent classico en coupe, l'OM peut largement espérer face au PSG dimanche en Ligue 1. Toutefois, un joueur risque de tout faire capoter : Kylian Mbappé bien sûr.

Le PSG résistera t-il à l'OM d'Igor Tudor dimanche soir ? La question, saugrenue les saisons précédentes, est très réaliste en 2023. Les Marseillais sont quasiment injouables en Ligue 1 depuis plusieurs semaines quand, dans le même temps, les Parisiens peinent à gagner leurs matchs. Le classico peut largement tomber dans l'escarcelle phocéenne, à l'image du huitième de finale de coupe de France au début du mois. Néanmoins, contrairement au précédent match, Kylian Mbappé sera présent au Vélodrome et cela change tout.

Kylian Mbappé est invincible face à l'OM !

En effet, depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé réussit souvent de gros matchs face aux Marseillais. Les statistiques parlent d'elles-mêmes : en 13 rencontres contre l'OM avec le PSG et Monaco, Mbappé a marqué 8 fois. Marseille fait partie des victimes favorites du joueur français en Ligue 1. Au Vélodrome, le gamin de Bondy n'est pas en reste avec un but inscrit en tant que Monégasque en coupe en 2017 mais surtout deux réalisations avec le PSG. Deux buts qui avaient permis d'ouvrir le score lors des deux derniers succès parisiens sur la Canebière.

Mais, la statistique la plus effrayante pour les supporters marseillais concerne le résultat du match avec Kylian Mbappé sur le terrain. C'est bien simple, l'attaquant français n'a jamais perdu face à l'OM en 13 matchs, à Monaco ou au PSG. Les deux derniers classiques gagnés par l'OM, en 2020 et cette année en coupe, l'avaient été lors d'absences de Mbappé. Autant dire que l'OM devra peut-être revoir ses ambitions à la baisse, surtout au vu de la forme de Mbappé. Pour son retour dans le onze titulaire du PSG, il avait planté un doublé face à Lille le week-end dernier. Un autre à Marseille lui permettrait en plus de devenir meilleur buteur du club avec Edinson Cavani. Quoi de mieux que de le faire au Vélodrome.