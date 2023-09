Forfait ou non, Mbappé va choisir

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sorti sur blessure, dimanche soir contre l'OM, Kylian Mbappé pourrait être laissé au repos pour le déplacement de samedi à Clermont. Le calendrier impose une certaine prudence au PSG.

Impliqué dans l’ouverture du score pour Paris contre Marseille, puisque c’est consécutivement à une faute sur lui qu’Achraf Hakimi a marqué sur coup-franc, Kylian Mbappé n’a pas été en mesure de continuer très longtemps face au rival marseillais. Touché à la cheville gauche, le champion du monde 2018 n’est cependant pas gravement blessé a fait savoir son entraîneur, Luis Enrique. Cependant, le calendrier s’accélère pour le PSG et en l’espace d’une semaine Mbappé et ses coéquipiers devront affronter Clermont (L1), Newcastle (LdC) et Rennes (L1).

#Mbappe pourrait ne pas débuter face à Clermont pour ne pas prendre de risques pour la ligue des champions . Toutefois, Luis Enrique laissera le choix au joueur, si Kylian pense être apte à jouer , alors il jouera, mais pas tout le match . #PSG #Ligue1UberEats #PSGOM… pic.twitter.com/wCLbVwX3zL — Paris Saint-Germain Actualités 🇨🇵🗼🥇 (@PSGInside_Actus) September 26, 2023

De quoi inciter l’entraîneur espagnol à une très grande prudence avec son effectif. Pour le match face au dernier de Ligue 1, Luis Enrique pourrait être tenté de laisser l’attaquant français au repos avant le déplacement européen à St James’ Park. Selon le compte X (anciennement Twitte) Paris Saint-Germain Actualités, c'est Kylian Mbappé qui décidera de sa présence à Clermont. « Mbappé pourrait ne pas débuter face à Clermont pour ne pas prendre de risques pour la ligue des champions. Toutefois, Luis Enrique laissera le choix au joueur, si Kylian pense être apte à jouer, alors il jouera, mais pas tout le match », précise l'insider.