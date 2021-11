Mbappé, une Ligue des champions et adieu le PSG ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé est dans les sept derniers mois de son contrat avec le Paris Saint-Germain et l'attaquant français a bien l'intention de mener son club au titre suprême en Europe.

Kylian Mbappé a remis toute l’Europe du football à ses genoux après son impressionnant quadruplé sous le maillot de l’équipe de France. Une performance qui a été saluée par les supporters des Bleus, mais évidemment aussi du Paris Saint-Germain, et plus étonnamment de ceux du Real Madrid. Ces derniers sont toujours convaincus que l’ancien Monégasque va rejoindre Karim Benzema chez les Merengue la saison prochaine, Florentino Perez voulant associer deux des trois stars offensives de l’équipe de France. Si durant le dernier mercato Kylian Mbappé a clairement voulu signer avec Madrid, ce que les dirigeants parisiens ont refusé, le joueur de 22 ans n’a pas montré le moindre signe de déception, et même si sa fin de contrat avec le PSG se profile, il n’a aucun état d’âme. Alors que certains pourraient laisser filer en attendant de voir ce que l’avenir lui réserve, ce n’est pas le cas de celui qui a rejoint Just Fontaine avec son quadruplé. Invité par Téléfoot, ce dimanche, Mbappé a montré une énorme motivation avec son club.

"On a une certaine régularité en Europe avec la finale et la demi-finale. Mais on n'est pas tout à fait satisfait, nous on veut marquer l'histoire. Tout ce qu'on veut c'est gagner !"



Mbappé sur son objectif principal avec le PSG: remporter la Ligue des Champions (@JulienMaynard) pic.twitter.com/WGqWr4nhJ9 — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 14, 2021

Interrogé sur ce qu’il attendait de la suite de la saison 2021-2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a fait de la quête de la Ligue des champions son rêve absolu. « Je suis confiant pour cette saison. On a une certaine régularité en Europe ces deux dernières années avec la finale et la demi-finale. On n’est pas complètement satisfait, mais on l’est parce qu’on a amené le club dans des sphères où il n’était pas encore allée dans ce nouveau format de la Champions League. Mais nous, on veut marquer l’histoire, et on est des compétiteurs ! Et lorsque tu es compétiteur, tu veux tout gagner », a prévenu l’attaquant du Paris Saint-Germain, conscient qu’avec Lionel Messi et Neymar, le PSG est sacrément armé pour aller au bout. Il faut toutefois déjà se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, et pourquoi pas ramenant un bon résultat de Manchester City dans dix jours.