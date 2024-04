Mbappé, un leader, un capitaine ‍? Un boudeur oui ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Aligné d’entrée pour son dernier Classique contre l’OM, Kylian Mbappé n’a pas brillé et a été remplacé dès l’heure de jeu. Un changement de la part de Luis Enrique qui a fortement déplu à la star du PSG.

Comme lors de ses dernières sorties, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou l’Equipe de France, Kylian Mbappé n’a pas brillé dimanche soir face à l’Olympique de Marseille en clôture de la 27e journée de Ligue 1 (0-2). L’international français était pourtant aligné à son poste de prédilection, à gauche d’une attaque composée d’Ousmane Dembélé et de Randal Kolo Muani, ses deux compères favoris. L’ancien Monégasque n’avait donc aucune excuse et c’est sans doute pour ça en partie mais aussi en vue de la demi-finale de la Coupe de France face à Rennes que Luis Enrique a pris la décision de le sortir dès l’heure de jeu. Un choix que Kylian Mbappé a peu apprécié, l’international français n’ayant pas masqué sa déception au moment de voir son numéro sur le tableau d’affichage.

Le n°7 du PSG est sorti sans un regard ni un geste pour son entraîneur et a directement filé aux vestiaires. Après la rencontre, il a publié une photo énigmatique sur Instagram, sans le moindre commentaire malgré la victoire 2-0 du PSG. Boudeur, le capitaine des Bleus s’est attiré les foudres de Walid Acherchour sur X. « Que va encore inventer son fan club pour le défendre ? Après une victoire au Vélodrome à 10 contre 11 où les copains se sont dépouillé, il va s’empresser de mettre une photo énigmatique pour montrer qu’il boude. Son intérêt, uniquement son intérêt. Un leader, un capitaine » a publié avec un brin d’ironie le consultant de RMC et de Winamax, critique à l’égard de Kylian Mbappé en raison de l’attitude du n°7 parisien.

Kylian Mbappé épinglé après OM - PSG

D’un point de vue purement sportif, sa prestation a clairement été en-dessous des attentes et L’Equipe lui a logiquement attribué un très mauvais 3/10 dans son édition du jour. « Troisième match de rang où on le sent comme déconnecté. Incapable d'être efficace en un-contre-un. Il a tenté de mettre de la vitesse - appel en profondeur et centre pour F. Ruiz (17e) - mais presque en vain. Est-ce parce qu'il manque de rythme ? Par manque d'envie ? Ou simplement de réussite ? Mais c'est beaucoup trop peu » souligne le journal, qui attend une réaction de Kylian Mbappé dès mercredi à l’occasion de la demi-finale de la Coupe de France face à Rennes… s’il est titulaire. Ce dont on peut douter avec l'imprévisible Luis Enrique. Une chose est certaine, le PSG aura besoin d'un Kylian Mbappé à un tout autre niveau s'il veut avoir un espoir de battre le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions.