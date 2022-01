Mbappé s’énerve, c’est tout le PSG qui tremble

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Ce week-end, Kylian Mbappé n’a pas mâché ses mots auprès du corps arbitral de la rencontre entre le PSG et le stade Brestois (2-0). Que signifie ce coup de colère de l’international français ?

Ce samedi, Kylian Mbappé a attiré tous les regards face au Stade brestois lors de la 21e journée de Ligue1. L’international français (53 sélections, 24 buts), buteur à la 32e minute, a ensuite eu un excès de colère envers le corps arbitral de la rencontre, une scène inhabituelle qui en a surpris plus d’un. Le meilleur buteur du Paris Saint-Germain cette saison (19 buts TCC) s’est vu recevoir un carton jaune suite à une altercation avec Hugo Magnetti, joueur breton. « Mais comment j'ai pu prendre carton jaune ?! Allez, dégagez de là ! Vous ne savez même pas arbitrer ici ! Toujours pareil dans cette ligue ! », avait enragé Kylian Mbappé. D’après le quotidien L’Équipe, l’attaquant de 23 ans qui arrivera en fin de contrat avec le PSG fin juin 2022 aurait dérapé après avoir été victime d’insultes par son adversaire : « Nique tes m… fils de… »

Le PSG défend Mbappé après son dérapage

Ce n’est probablement pas la première fois que Kylian Mbappé est victime de provocations sur un terrain, mais il est rare de le voir craquer de la sorte. Le PSG en a bien conscience et a tenu à monter au créneau pour défendre sa star. Leonardo est ainsi allé voir les arbitres pour leur dire sa façon de penser, histoire aussi de montrer à Mbappé que le Paris Saint-Germain était là pour lui. En tout cas, cette affaire ne rassure pas du tout les supporters du club francilien à l’approche du mercato estival. Mais le Paris SG l’assure clairement, ces mots ne cachent pas des envies de départ vers le Real Madrid, et n’ont aucun lien avec son avenir professionnel. Alors que de nombreux médias ont annoncé des discussions récentes entre le champion du monde et son club pour une courte prolongation de contrat, Kylian Mbappé va en tout cas faire ce qu’il faut de mieux. A savoir se concentrer sur le terrain, être efficace, et ne rien laisser transparaitre de sa situation délicate à vivre.