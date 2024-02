Mbappé retenu, Emmanuel Macron fait confiance au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Convié par Emmanuel Macron mardi soir, Kylian Mbappé a participé à un dîner avec de nombreux invités comme son patron Nasser Al-Khelaïfi et l’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al-Thani. C’était l’occasion rêvée pour tenter de retenir l’attaquant du Paris Saint-Germain. Mais le président de la République assure qu’il n’a rien entrepris.

Alors que les parties n’ont encore rien officialisé, le feuilleton Kylian Mbappé vient de connaître un nouvel épisode cette semaine. L’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain, qui a déjà annoncé son départ au président Nasser Al-Khelaïfi, et que l’on annonce proche d’un accord avec le Real Madrid, a été convié à un dîner par Emmanuel Macron mardi soir.

Llega Kylian Mbappé a la cena en el Eliseo, diez minutos después de Al-Khelaïfi. @diarioas @ellarguero pic.twitter.com/salUsXucQv — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) February 27, 2024

Le capitaine de l’équipe de France a répondu favorablement à la demande du président de la République, lequel a également invité Nasser Al-Khelaïfi ainsi que l’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al-Thani. Avec tous ces acteurs importants réunis, il était difficile de ne pas imaginer d’éventuelles discussions sur l’avenir de Kylian Mbappé. Surtout lorsque l’on se souvient de l’implication d’Emmanuel Macron dans la prolongation de l’ancien Monégasque en 2022. Mais cette fois, le chef d’Etat assure que le sujet n’était pas au menu.

Le démenti d'Emmanuel Macron

« Non pas du tout, a démenti Emmanuel Macron en marge de l'inauguration du village olympique. Il n'y a pas eu de discussion là-dessus et je laisse aux dirigeants du club le soin de faire ça. C'était normal qu'il soit là. C'est un grand champion qui a animé la finale de l'équipe de France lors de la Coupe du monde au Qatar. Et le club, compte tenu de son actionnariat… Cela fait sept saisons tout de même au PSG. Tous les Français admirent ce très grand joueur mais il n'y a pas eu de discussion là-dessus. » De son côté, le Paris Saint-Germain a accepté la décision de son attaquant et ne devrait plus tenter de le retenir.