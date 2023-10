Mbappé restera au PSG, ce journaliste a toujours eu raison

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé se dirige vers un départ libre l’été prochain. L’attaquant parisien est de nouveau annoncé au Real Madrid. Mais pour des raisons financières, le Français pourrait très bien prolonger dans la capitale française, et peut-être même y rester jusqu’à la fin de sa carrière.

Si la situation n’évolue pas, Kylian Mbappé sera autorisé à négocier avec les formations de son choix dans deux mois. L’attaquant du Paris Saint-Germain sera effectivement en fin de contrat en juin prochain. Et pour le moment, rien n’indique que le Français compte prolonger son bail dans la capitale française. Rappelons que le gamin de Bondy avait même été écarté pendant la préparation estivale après son refus d’activer l’année supplémentaire en option dans son contrat.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Tout porte à croire que Kylian Mbappé se dirige vers un départ au Real Madrid, dont le président Florentino Pérez l’attend toujours malgré l’échec de sa précédente tentative. Mais pour le journaliste Gilles Favard, il faut s’attendre à un nouveau rebondissement pour l’international tricolore qu’il verrait bien terminer sa carrière au Paris Saint-Germain. « Kylian Mbappé coûte à peu près 250 millions d’euros par an à son employeur, a rappelé le spécialiste sur la chaîne YouTube Dans le Carré Poker. Il n'y a donc que deux clubs qui peuvent se payer ses services, Manchester City et le PSG. »

Mbappé trop cher pour le Real ?

« Le Real Madrid, c'est un milliard de chiffres d'affaires. Il ne peut pas investir un quart dans un seul joueur. Surtout que les autres, quand ils sauront combien touche Mbappé, voudront être augmentés. C'est très difficilement gérable, a expliqué Gilles Favard. J'ai dit ces deux dernières années que Mbappé ne partirait pas du PSG et je ne me suis pas trompé. Là, je n'écarte pas la possibilité qu'il prolonge à Paris et même qu'il y fasse toute sa carrière au PSG pour devenir l'icône intégrale du PSG. » Le club francilien et ses supporters en seraient ravis.