Mbappé reste à Paris et lance un ultime défi au PSG

Par Claude Dautel

A une semaine du premier match du PSG en Ligue 1, Kylian Mbappé va rester dans le loft réservé aux joueurs dont les champions de France ne veulent plus. Mais visiblement, la pression mise par Nasser Al-Khelaifi ne change rien sur la volonté du joueur de rester à Paris et partir au Real Madrid libre en 2024.

Ce lundi, les joueurs du Paris Saint-Germain reprendront le chemin de l’entraînement, et cette fois Luis Enrique va savoir sur qui il peut compter pour préparer la réception de Lorient samedi prochain au Parc des Princes. Le successeur de Christophe Galtier l’a bien compris, Nasser Al-Khelaifi va imposer ses choix, et notamment celui de mettre à l’écart Kylian Mbappé. Le numéro 7 du PSG refuse de céder aux exigences de son patron, lequel avait mis un ultimatum à l’attaquant pour qu’il prolonge son contrat ou accepte un transfert, et le président qatari reste donc dans sa logique de ne plus vouloir voir Kylian Mbappé sous le maillot des champions de France, quitte à le laisser en tribune jusqu’en 2024. Le blocage est donc total, et du côté du champion du monde 2018 on fait clairement savoir que rien ne va changer d’ici la fin du mercato, surtout si le Real Madrid ne bouge pas.

Mbappé reste ferme, il ne quittera pas le PSG

Déjà absent de la tournée en Asie, Kylian Mbappé a fait son boulot au centre d’entraînement de Poissy, son clan ne laissant rien filtrer de ses intentions. Mais, ce dimanche, Le Parisien affirme que le meilleur buteur du PSG reste totalement de marbre face aux décisions de Nasser Al-Khelaifi. « En privé, l’international français confie toujours sa détermination à aller au bout de son contrat avec Paris », révèle le quotidien régional, même si certains signes montrent que Mbappé ne serait pas entièrement insensible aux récents événements qui forcément ternissent un peu son image auprès des supporters. Mais il n’empêche, quoique cela engendre pour sa carrière, il assumera de ne pas jouer en 2023-2024 si telle est la décision finale du Paris Saint-Germain, et cela même si Luis Enrique aurait bien aimé l’avoir dans son effectif.

Evoquant ce bras de fer entre le PSG et Kylian Mbappé, un agent de joueur avoue que les deux camps ne se grandissent pas et que même si le Real Madrid vient finalement « sortir » Mbappé de ce guêpier, ce dernier sera impacté en France. « En termes d’image, celui qui perd beaucoup, c'est quand même Mbappé. Il est en train de brouiller sévèrement son image avec ce côté enfant gâté, tout pour ma gueule. Ses atermoiements ont aussi touché son image en Espagne. Tout cela est la conséquence d’erreurs de management. Le PSG a tout concédé à Mbappé qui aurait sans doute mieux fait de partir libre l’année dernière s’il voulait aller au Real, maintenant, c'est difficile pour tout le monde de réparer cette erreur », explique Bruno Satin, qui pense comme beaucoup de monde que seule une vraie belle offre du Real Madrid peut éventuellement changer les choses et atténuer la douleur.

Sauf que le club de Liga n'a pas du tout bougé et s'il le fait, on voit mal comment Florentino Perez pourrait faire une offre colossale au PSG pour recruter Kylian Mbappé. Dans ce dossier, le Real Madrid n'a que des jokers, puisque comme le rappelle Fabrizio Romano, Fayza Lamari, maman et conseillère de l'attaquant français, refuse toutes les offres qui lui sont transmises par Nasser Al-Khelaifi, y compris les plus colossales comme celle arrivée il y a deux semaines d'Arabie Saoudite. Kylian Mbappé veut jouer au Real Madrid, et il n'a que faire de la manière dont le PSG se sortira financièrement de cette histoire. Le constat est brutal pour le club de la capitale, mais Nasser Al-Khelaifi a cette fois face à lui un joueur déterminé et qui répète donc qu'il restera à Paris. Une attitude qui n'a pas varié d'un iota, l'international tricolore de 24 ans l'ayant dit et répété.