PSG ‍: Mbappé libre, il y a bien un coupable

Par Claude Dautel

Le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain n'est pas encore officialisé, mais déjà les couteaux s'aiguisent en interne. Car voir partir librement le favori au Ballon d'Or ne passe pas.

En annonçant il y a trois mois à Nasser Al-Khelaifi que cette fois il n'allait pas répondre favorablement à l'offre de prolongation transmise par le PSG, Kylian Mbappé se doutait bien que sa décision allait provoquer un séisme. D'abord sur le plan sportif, puisque les champions de France en titre doivent trouver un attaquant capable de le remplacer, et quoi qu'on pense de Mbappé, son efficacité n'a aucun équivalent actuellement en Europe. Mais surtout, ce départ probable pour le Real Madrid se fait pour zéro euro, même si du côté du président du Paris Saint-Germain, on laisse entendre que le joueur de 25 ans a déjà accepté de renoncer à d'énormes primes qu'il devait toucher. Ce transfert gratuit a notamment mis une pression énorme sur Luis Campos, que l'on dit proche du clan Mbappé et qui est dans le collimateur d'un proche de l'Emir du Qatar.

Message du @Co_Ultras_Paris assez clair envers Antero Henrique : " Antero Henrique : Le cancer du PSG ! " pic.twitter.com/8ibghniprr — La Source Parisienne (@lasource75006) April 6, 2024

Ce proche de Doha, c'est Antero Henrique, qui est officiellement directeur sportif de la Fédération du Qatar de football depuis 2022. Tandis que le nom de ce dernier revient du côté du PSG, au grand désespoir du Collectif Ultras Paris qui l'a fait savoir samedi par une banderole très violente, Antero Henrique est lui clairement remonté contre Luis Campos, pensant qu'il a été totalement nul dans la gestion du cas Kylian Mbappé. « Henrique, en privé, n’est parfois pas tendre sur le bilan de Campos. Il a ainsi souvent affirmé, lors de rendez-vous professionnel, qu’avec lui, Kylian Mbappé ne serait pas parti libre du PSG », révèle Loïc Tanzi, tandis que notre confrère de L'Equipe fait une petite confidence croustillante sur Luis Campos et sa relation avec Antero Henrique.

Jérôme Rothen, porte-parole officieux de Luis Campos ?

A en croire le journaliste de L'Equipe, Luis Campos a quelques relais pour faire passer ses messages dans la presse. Et l'un de ses relais préférés serait...Jérôme Rothen, l'ancien joueur du PSG qui a désormais une émission sur RMC. Loïc Tanzi pense en effet qu'à un article récent du quotidien sportif sur Antero Henrique, Rothen est monté au créneau à la demande de Luis Campos. « Persuadé de l'influence d'Antero Henrique dans ces écrits, l'ex-Lillois (Ndlr : Luis Campos) a activé ses réseaux pour défendre ses positions. Mardi, Jérôme Rothen, présentateur de Rothen s'enflamme sur RMC, a lâché une réponse à notre article », a confié notre confrère. Cela pourrait donc chauffer très fort une fois que Kylian Mbappé aura officialisé son départ, Luis Campos étant désormais sur la sellette, et Antero Henrique un candidat logique pour le remplacer.