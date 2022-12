Mbappé repasse devant, Haaland ne va pas aimer

Finaliste et meilleur buteur de la Coupe du monde 2022, le Français Kylian Mbappé a encore fait grimper sa valeur. Selon le spécialiste Transfermarkt, l’attaquant du Paris Saint-Germain est désormais estimé à 180 millions d’euros et repasse devant le buteur de Manchester City Erling Haaland.

De retour en France sans le trophée tant convoité, Kylian Mbappé a quand même marqué les esprits au Qatar. L’attaquant des Bleus a certes perdu en finale contre l’Argentine de Lionel Messi (3-3, 4-2 t.a.b.). Mais beaucoup d’observateurs le considèrent comme le meilleur joueur de cette Coupe du monde 2022. Il faut dire que le numéro 7 du Paris Saint-Germain a souvent porté sa sélection avec des statistiques impressionnantes. Sans compter ses deux passes décisives, ses huit buts en font le meilleur buteur de la compétition.

Erling Haaland's reign as the MVP is 𝗢𝗩𝗘𝗥 after an excellent World Cup campaign from Kylian Mbappé 💪 pic.twitter.com/vcf4X6wccr