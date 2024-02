Mbappé mais pas que, le Real déclare la guerre au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Si Kylian Mbappé quittait le PSG l'été prochain, c'est tout le projet du club francilien qui sera revu. Heureusement, Paris ne manque pas de pistes en tête pour se renforcer.

Dans quelques jours, Kylian Mbappé devrait enfin donner sa réponse quant à son avenir au PSG. Selon Fabrizio Romano, peu importe le choix du Français de 25 ans, le club de la capitale a prévu un plan pour l'été prochain. Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique ont déjà des noms en tête pour se renforcer. Surtout en défense, un chantier jugé comme prioritaire pour le Paris Saint-Germain. Deux joueurs sont notamment courtisés : Gonçalo Inacio et Lenny Yoro. Des contacts ont été démarrés avec les deux joueurs mais ces dossiers sont encore loin d'aboutir. La raison ? Le Real Madrid !

Le Real Madrid veut calmer le PSG

En plus de Kylian Mbappé, la Casa Blanca veut jouer d'autres vilains tours au PSG l'été prochain sur le marché des transferts. Selon l'expert mercato Ekrem Konur, le Real Madrid fait de Gonçalo Inacio une de ses cibles du mercato. Le défenseur portugais impressionne au Sporting et se sait très courtisé. En plus d'Inacio, les Merengue ont fait de Yoro leur priorité en défense. Marca indique que le jeune Français est le joueur rêvé par la direction espagnole. Seul problème : son prix. Le LOSC demanderait près de 50 millions d'euros pour son joueur, qui sera en fin de contrat en juin 2025. D'ailleurs, il se dit que les Dogues vont tout tenter pour le convaincre de prolonger en cas de nouveaux assauts reçus sur le marché des transferts. Le PSG est donc fixé, le Real Madrid lui fera de l'ombre sur deux gros dossiers. Reste à savoir si le club de la capitale arrivera à avoir gain de cause, ce qui s'est souvent produit dans le passé.