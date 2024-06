Mbappé pleure, cette fois ça va trop loin

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé va s'engager lundi avec le Real Madrid, mais les récents propos du joueur du PSG ont fini par écoeurer pas mal du monde.

Cette semaine, s'exprimant sur CNN, Kylian Mbappé avait évoqué son départ du Paris Saint-Germain, une décision qui, selon lui, lui a provoqué bien des tourments : « Bien sûr, dans une carrière, tu dois prendre des décisions compliquées et c’est ce que j'ai fait. Mais je suis devenu le meilleur buteur de l’histoire du club et je veux juste me rappeler des bonnes choses. Ce n’était pas une situation facile et je ne souhaite à personne de vivre ça. » Et la conclusion du meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain a fait bondir certains supporters, consultants et éditorialistes. Ces derniers estiment que le joueur de 25 ans a oublié que les dirigeants parisiens avaient cédé à la totalité de ses exigences et avaient assuré l'avenir financier de la famille Mbappé pour plusieurs générations. Forcément, ils n'ont pas hésité à rappeler à l'attaquant français que pas mal de monde souhaiterait au contraire vivre ce qu'il a vécu au PSG.

Il a pris 1 milliard au PSG

Le PSG lui a donné un pouvoir incensé

On a viré le DS le jour de sa prolongation

Il a eu son petit frère et ses amis à ses côtés dans le groupe pro

Une couverture médiatique indulgente

Il aurait pu partir l’an dernier



Le culot quand même. https://t.co/kuiLxxQ2X2 — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) May 31, 2024

Consultant notamment de l'After, Walid Acherchour n'a pas été tendre avec Kylian Mbappé. « Il a pris 1 milliard au PSG. Le PSG lui a donné un pouvoir insensé. On a viré le directeur sportif le jour de sa prolongation. Il a eu son petit frère et ses amis à ses côtés dans le groupe pro. Une couverture médiatique indulgente. Il aurait pu partir l’an dernier. Le culot quand même. On l’a lu l’article, ses arguments pour terminer sur cette phrase n’est pas bonne. Tu peux pas dire ca quand tu as eu tout ce que tu as eu et que tu as la possibilité de partir 2x en 3 ans. », s'offusque notre confrère en réaction aux propos de Kylian Mbappé. Et Nicolas Puiravau, ancien journaliste et membre du collectif Paris United d'aller dans le même sens que Walid Acherchour, mais de manière encore plus musclée.

3600 euros de l'heure, Mbappé n'est pas à plaindre

« "Je ne souhaite à personne de vivre ça"... Juste pour rappel suite à sa prolongation en 2022. Prime à la signature 180 ME. Prime de fidélité 1ere année 70 ME. Prime de fidélité 2eme année 80 ME. Total salaire net après impôt (2022-2024) 64,8 M. Total sur la période 2022-2024 : 394,8 ME. On rajoute le choix de Campos à la direction sportive, le recrutement des potes, le départ de ceux qui lui faisaient de l'ombre, les pleins pouvoirs sur le terrain... Le tout dans le club de son "coeur". Mais effectivement, on ne souhaite à personne de vivre ça hein. Bordel le niveau d'indécence du mec 😂 Filez moi vite un Kleenex, je crois que je vais pleurer (...) « L’argent ne fait pas le bonheur ? Va dire ça à des personnes qui gagnent 1200€ par mois quand tu prends 3600€ par heure !!!!!! » », a lancé un Nicolas Puiravau, sidéré que Kylian Mbappé puisse tenir de tels propos après ses sept ans de carrière au PSG.