Mbappé plein d’arrogance, sa déclaration va choquer

Par Eric Bethsy

Fier de ses statistiques en première partie de saison, Kylian Mbappé n’est pas pour autant euphorique. Au contraire, l’attaquant du Paris Saint-Germain, sûr de ses qualités, estime que ses performances n’ont rien d’exceptionnel pour un joueur de son niveau.

Tout en haut du classement des buteurs de Ligue 1, Kylian Mbappé a de quoi se sentir seul au monde. L’attaquant du Paris Saint-Germain a terminé la phase aller du championnat avec 18 buts, loin, très loin devant son premier poursuivant Wissam Ben Yedder. L’avant-centre de l’AS Monaco n’a inscrit que huit réalisations et sait déjà qu’il ne reverra plus le Parisien jusqu’au terme de l’exercice.

Mbappé ne s'en contente pas

Le capitaine de l’équipe de France terminera sans doute en tête de cette hiérarchie. Reste à savoir avec combien d’unités au compteur. Connaissant le personnage, il est clair que Kylian Mbappé fera son maximum pour marquer le plus de buts possibles. Le gamin de Bondy va même tenter d’améliorer son efficacité, lui qui estime que son taux de réussite actuel est à peine acceptable pour un joueur de son niveau.

🎙️ "Je suis déjà à plus d'un but par match cette saison. Pour un joueur comme moi, c'est la moindre des choses."



⚽️ Kylian Mbappé revient sur ses plus beaux buts sous les couleurs du @PSG_inside. pic.twitter.com/7IWVNpwNEa — Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 12, 2024

« On a fait la phase aller, 18 équipes, 17 matchs, 182 buts (depuis le début de sa carrière en Ligue 1), ça fait 18 buts (cette saison), un but par match. Je suis déjà à plus d'un but par match cette année en championnat, s’est réjoui Kylian Mbappé dans un entretien accordé à Prime Video. Ce serait, pour un joueur comme moi, la moindre des choses. »

Certains supporters et observateurs jugeront la déclaration arrogante, quand d’autres y verront simplement l’ambition et le perfectionnisme bien connus de l’ancien Monégasque. En tout cas, l’international tricolore, qui avait seulement raté la 1ère journée suite à sa mise à l’écart, espère battre son record de 33 buts en Ligue 1 établi lors de la saison 2018-2019.