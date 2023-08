Mbappé n'ira pas à Madrid, le PSG a gagné

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que les rumeurs affirment que Kylian Mbappé va s'exprimer ce samedi en marge du match entre le PSG et Lens, l'avenir de l'attaquant français est désormais inscrit du côté de Paris. Et la question se pose même de savoir si le numéro 7 du Paris Saint-Germain ira à Madrid un jour.

C'est le bruit qui circule depuis quelques jours, Kylian Mbappé profitera de la réception de Lens au Parc des Princes, ce samedi, pour s'exprimer. Et le fait que le PSG ait annoncé qu'à partir de 20 heures, il y aura une cérémonie pour présenter les nouveaux joueurs, le club de la capitale demandant à ses supporters de venir à l'heure, a rajouté de l'optimisme concernant le cas Mbappé. A dorénavant moins d'une semaine de la fin du mercato, et même si PSG Community s'accroche à son accord entre Paris et Madrid pour un transfert à 250 millions d'euros, la réalité est probablement différente. Pour Frédéric Hermel, non seulement le champion du monde 2018 n'ira pas au Real cette saison, mais il est même possible que cette fois le train madrilène se soit définitivement éloigné.

Mbappé à Madrid, ce n'est plus l'actualité

Sur RMC, le journaliste spécialiste du football espagnol se pose clairement la question, même si chaque année ce fameux train revient. Cependant, Fred Hermel est certain à 100% qu'il n'y aura pas de retournement de situation d'ici au 1er septembre à minuit. « Le soir de la non-convocation de Mbappé pour la tournée en Asie, on avait expliqué que si la guerre était terrible entre le PSG et Mbappé, s’il ne jouait pas, si le 31 août Mbappé voulait partir et était en vente, alors peut-être que le Real Madrid aurait proposé une petite chose. Mais le Real ne va pas venir comme ça, disant qu’il offre 250 millions d’euros. Et il fallait que Kylian Mbappé fasse un appel officiel publiquement en disant : « Je veux aller au Real. » Là, il ne s’est rien passé donc c’est fini. La seule chose qu’il a dit, c'est « je veux rester au PSG ». Je connais les obsessions de Florentino Perez qui est toujours vexé, car Mbappé l’a planté il y a un an, mais par moment, je me dis que le train est peut-être passé pour le voir au Real Madrid. Certaines personnes à Madrid commencent à se dire qu’on juge Kylian Mbappé sur le joueur de 20 ans qui cassait tout, mais en décembre, il aura 25 ans. Tout va dépendre de la saison qui arrive. Si Madrid ne gagne rien avec Vinicius et Bellingham ça peut changer. N’oublions pas non plus la sortie possible d’Haaland de Manchester City en 2024 (…) Les journalistes sérieux en Espagne n’y croient pas pour cet été » a confié le spécialiste sur RMC.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Il est vrai qu'en Espagne, où c'est évidemment l'affaire Rubiales qui fait toutes les Unes, la possibilité de voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid en moins d'une semaine n'est plus évoquée par personne. AS et Marca, les deux quotidiens sportifs les plus proches de Florentino Perez ont lâché l'affaire depuis quelques jours, d'autant que vendredi soir encore, Jude Bellingham a marqué le but de la victoire du Real Madrid. Le milieu anglais de 20 ans, arrivé cet été de Dortmund pour 103 millions d'euros chez les Merengue suscite déjà l'enthousiasme des supporters de la Casa Blanca, au point de mettre un peu de côté Kylian Mbappé. Le puzzle est donc en place pour que ce dernier joue cette saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, reste désormais à savoir si Nasser Al-Khelaifi réussira l'exploit de prolonger le vice-champion du monde 2022.