Mbappé n’a rien à faire au PSG, Tchouaméni se lâche

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Avant de signer au Real Madrid à l’été 2022, Aurélien Tchouaméni aurait pu s’engager avec le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain avait privilégié la Maison Blanche et s’étonne que son compatriote français Kylian Mbappé n’ait pas pris la même décision.

Même s’il a fait l’objet de quelques rumeurs, Aurélien Tchouaméni n’a jamais envisagé un départ cet été. Le milieu de terrain, annoncé dans le viseur de Liverpool et du Bayern Munich, se sent bien au Real Madrid où la rude concurrence contribue à sa progression. L’ancien joueur de l’AS Monaco n’a donc pas à regretter la décision prise en 2022, lorsqu’il avait privilégié la Maison Blanche au détriment du Paris Saint-Germain.

Tchouaméni a envisagé Paris

« Le PSG, franchement, j’y ai pensé, a avoué l’international tricolore à la chaîne Canal+. C’est un très grand club européen, c’est en France, et on a envie que les clubs français réussissent. Mais très honnêtement, quand le Real Madrid t’appelle, c’est très compliqué de dire non. Je ne regrette absolument pas mon choix. » Pour Aurélien Tchouaméni, il n’y a pas photo entre le Paris Saint-Germain et le club madrilène. Et pourtant, Kylian Mbappé a de nouveau choisi de rester dans la capitale française.

« J’aurais aimé qu’on soit rejoints par Mbappé. Les meilleurs joueurs du monde doivent jouer au Real Madrid. Kylian en fait partie, et cela m’aurait fait plaisir qu’il rejoigne le club, a réagi le Merengue. Malheureusement, cela n’a pas été le cas. Comme je l’ai déjà dit, je lui souhaite une bonne saison et j’espère qu’il va être performant avec son club, car cela voudra dire qu’il sera en confiance avec nous en sélection. Mais nous sommes très bien, on a un superbe effectif, on fait un très bon début de saison. Kylian ou pas, on va continuer à faire ce que l’on doit faire. » En attendant une possible arrivée du Parisien libre l’été prochain.