PSG ‍: A quoi joue Luis Enrique ‍? Le vestiaire s’interroge

Après la défaite contre le FC Barcelone (2-3) mercredi en Ligue des Champions, Luis Enrique se retrouve pointé du doigt, et pas seulement par les médias. Dans son vestiaire aussi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain suscite quelques doutes.

Rien n’est perdu pour le Paris Saint-Germain. Mercredi soir au Parc des Princes, les Parisiens ont certes perdu la première manche contre le FC Barcelone. Mais le seul but de retard ne représente pas un obstacle insurmontable avant le quart retour de la Ligue des Champions mardi. C’est d’ailleurs l’état d’esprit actuel du groupe d’après les informations récoltées par Bertrand Latour.

🚨 "Le choix de ne pas titulariser Warren Zaïre-Emery pose question dans le vestiaire."



Chaque jour "les coulisses de @LatourBertrand" dans l'Equipe de Choc à 15h50.#EDC #PSG pic.twitter.com/QqjEkl0Fk4 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 11, 2024

« Je suis allé un petit peu aux nouvelles ce (jeudi) matin pour savoir comment le vestiaire parisien avait digéré cette défaite et il n'y a aucun abattement qui transpire du vestiaire, a relayé le journaliste de la chaîne L’Equipe. Les joueurs sont vraiment persuadés de pouvoir inverser la tendance au match retour à Barcelone, non pas au Camp Nou mais à Montjuïc. Moi, on m'a dit : "un but et tout est relancé". »

« Ils sont persuadés qu'il va se passer énormément de choses à Barcelone, a insisté notre confrère. Ils ont bien évidemment conscience d'avoir raté notamment leur première période, qu'il y avait toujours un joueur barcelonais qui était libre, ce qui leur a posé énormément de soucis. » Pour combler les trous dans l’entrejeu, l’abattage de Warren Zaïre-Emery aurait fait du bien. Mais le titi parisien n’était que remplaçant. Un choix étonnant, y compris pour ses coéquipiers.

Zaïre-Emery, les Parisiens n'ont pas compris

« Il y a évidemment le choix de ne pas titulariser Warren Zaïre-Emery qui pose question, ça a même surpris des joueurs qui étaient présents sur la pelouse, a révélé Bertrand Latour. Ce n'est pas un choix qui a été très compris par les suiveurs et par certains joueurs. D'une manière plus globale, ce n'est pas la première fois que le PSG a des difficultés en Ligue des Champions, on dresse déjà le bilan qu'il manque un très grand milieu au sein de l'effectif parisien, d'autant plus quand Zaïre-Emery n'est pas titulaire, et notamment un milieu athlétique, ce qui a sans doute fait défaut contre le Barça. » A croire que l'entraîneur Luis Enrique perd du crédit en interne.