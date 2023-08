Mbappé, le Real tente le coup de bluff du siècle

Dans : PSG.

Guillaume Conte

Le Real Madrid a défini sa stratégie pour compter Kylian Mbappé dans son effectif. Il n'y a absolument aucune urgence à discuter avec Nasser Al-Khelaïfi et le PSG, quitte à attendre un an. Ça sent le coup de bluff.

Kylian Mbappé, le Real Madrid a cru l’avoir à sa portée à plusieurs reprises ces dernières années. Cela n’a jamais débouché par sa signature dans le club espagnol, qui a plusieurs fois eu le sentiment d’avoir été utilisé par le clan de l’international français. Sans jamais toutefois se lâcher dans les médias ou hausser le ton, Florentino Pérez attend son tour et fait preuve d’une patience et d’une placidité à toute épreuve. Même cet été, quand l’occasion semble idéale pour recruter enfin l’attaquant qui le fait rêver depuis plusieurs années, le Real Madrid ne se précipite pas. Il faut dire qu’avec la décision du PSG de mettre Kylian Mbappé dans le loft et de s’en priver pour les prochaines semaines au minimum, l’appel du pied est énorme pour un transfert.

Nasser Al-Khelaïfi observé de près pour Mbappé

Malgré les intérêts de Premier League et surtout d’Arabie Saoudite, seul le Real Madrid fait rêver le numéro 7 parisien. Dès lors, les deux camps doivent se rapprocher et personne ne veut faire le premier pas, ce qui serait perçu comme un signal de faiblesse dans les négociations. Et à ce petit jeu, Florentino Pérez est prêt à tenir très longtemps, lui qui a forcément moins la pression que Nasser Al-Khelaïfi, dont on sait que la gestion d’un tel dossier va tout de même le mettre sacrément au pied du mur.

Le journal espagnol Relevo se penche ainsi sur ce dossier brulant, et souligne que tous les joueurs du Real Madrid espèrent récupérer Kylian Mbappé dans les prochaines semaines, et notamment les joueurs français que sont Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, pour qui la formation merengue redeviendra immédiatement un favori pour la Ligue des Champions si jamais leur compatriote venait à signer. Mais tout ce beau monde risque de se faire calmer par la position du conseil d’administration du Real. Ce dernier a les moyens d’investir gros cet été, mais estime le dossier trop complexe. Et en dehors d’une énorme opportunité dans les derniers jours du mercato, l’achat de Mbappé au PSG est jugé impossible pour cet été, et beaucoup plus tranquille en 2024.

Mbappé au Real sur le fil ?

Une position qui n’engage que ceux qui y croient, mais qui permet au Real Madrid de laisser passer l’information comme quoi rien n’est pressé afin de boucler un transfert cet été, et que cela peut donc largement attendre un an quand Mbappé sera libre. De quoi prolonger le coup de bluff jusqu’au bout, jusqu’au moment où le PSG offrira sur un plateau son attaquant vedette dans les derniers jours du mois d’août. Voilà le scénario secrètement rêvé par la formation espagnole, qui ne compte pas faire le moindre cadeau au Paris SG, et préférera attendre un an plutôt que de perdre la face devant Nasser Al-Khelaïfi.