Mbappé insulté, le PSG n'ose pas y croire

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG reçoit le RC Lens ce samedi soir en Ligue 1. Le retour de Kylian Mbappé dans l'enceinte francilienne est très attendu et sera particulièrement scruté. Notamment par le numéro 7 parisien qui sait que le Parc des Princes peut être féroce.

A Paris, on espère enfin décrocher un succès cette saison. Après deux matchs nuls, les hommes de Luis Enrique vont devoir faire face à du lourd ce samedi soir lors de la réception du RC Lens. Ce sera l'occasion de marquer les esprits, mais aussi de voir comment se passera le retour de Kylian Mbappé après un nouveau feuilleton haletant et lassant pour beaucoup. Si des sifflets ou insultes pouvaient être attendus, rien de bien précis n'aurait été préparé en tribunes, les Ultras désirant d'abord savoir comment se déroulera la fin du marché des transferts. Ceci dit, Mbappé sera aussi attentif de son côté à ce qui se dira sur sa personne.

Mbappé, un Parc des Princes hostile ?

Selon les informations du Parisien, Mbappé ne devrait en effet pas vivre une soirée comme les autres. « Du côté de Mbappé, on le dit également très attentif au déroulé de cette soirée pas ordinaire, aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. On se souvient que le Parc peut être absolument intraitable avec ses joueurs, à l’image du traitement qu’il avait réservé à Neymar et à son père, ciblés par des insultes, en septembre 2019 après son transfert avorté au FC Barcelone ou à Lionel Messi, sifflé lors de son dernier match avec le PSG… », indique notamment le média français, qui sait que tous les scenarii sont envisageables ce samedi soir lors de PSG-Lens.

D'ici au 1er septembre, pas mal de rumeurs circuleront sur l'avenir de Kylian Mbappé, qui sera en fin de contrat en juin 2024. Le Paris Saint-Germain a toujours été clair sur le sujet, aucun départ libre n'est envisagé. Une prolongation en cours de saison n'est donc pas à écarter. Mais Nasser Al-Khelaifi tient à ce que rien ne vienne perturber cette dernière semaine du mercato, et forcément, les éventuels débordements ce samedi soir au Parc des Princes à destination du meilleur buteur de l'histoire du PSG ne seraient pas vraiment du meilleur goût. A priori ce ne sera pas le cas et celui que NAK considère comme « le meilleur footballeur du monde » ne sera pas malmené. Si Mbappé veut s'exprimer, comme certains lui prêtent l'intention, il le fera dans un climat apaisé.