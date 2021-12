Mbappé et Verratti suspendus, où comment avancer ses vacances !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Sanctionnés d’un carton jaune contre l’AS Monaco dimanche soir (2-0), Kylian Mbappé et Marco Verratti seront suspendus pour le match à Lorient le mercredi 22 décembre. Un acte volontaire selon certains complotistes.

Le Paris Saint-Germain s’est imposé assez tranquillement (2-0) contre l’AS Monaco dimanche soir. Kylian Mbappé et Lionel Messi ont travaillé leur complicité, le Français a inscrit un doublé. Gianluigi Donnarumma a réalisé un clean sheet. La soirée était belle au Parc des Princes. Le PSG a désormais 13 points sur son dauphin, l’OM, qui compte un match en moins. Les deux petits points négatifs sont les cartons jaunes distribués par Benoît Bastien à Kylian Mbappé et Marco Verratti. Le champion du monde l’a reçu à la 19e minute, suite à un coup de genou dans le dos de Sofiane Diop. Le milieu de terrain a lui été sanctionné avant le temps additionnel, à cause d’un tacle mal maîtrisé sur Djibril Sidibé, pourtant très loin du but adverse. Certains insinuent des choses sur ces deux cartons.

Mbappé et Verratti en vacances de Noël plus tôt

Selon différentes sources, « certaines voix estiment que les deux joueurs l’ont un peu fait exprès afin d’avoir trois jours de vacances en plus ». Car Kylian Mbappé et Marco Verratti seront suspendus contre Lorient, le mercredi 22 décembre, le match juste avant la trêve hivernale, pour accumulation de cartons jaunes. Ils vont disputer leur dernier match de l’année en Coupe de France dimanche prochain contre Feignies-Aulnoye. Ensuite, soit le staff leur demande de s’entraîner avec l’effectif jusqu’au mardi, et alors ils auraient un jour de plus de vacances, soit ils seront libres dès le dimanche soir et ils gagneraient donc trois jours. Chacun se fera son avis sur cette petite théorie du complot. Cela serait surprenant surtout de la part de Kylian Mbappé, attaché aux statistiques.