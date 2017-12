PSG : Un joueur gratuit, une prolongation bientôt officialisée, c'est Noël !

Dans : PSG, Mercato.

Petites causes, grands effets. A moins de 24 heures de l'ouverture officielle du mercato, la signature de Lassana Diarra au PSG paraît de plus en plus évidente. Outre le fait que le Paris Saint-Germain s'offrira ainsi un milieu défensif gratuitement, l'ancien marseillais étant libre depuis sa rupture de contrat à l'amiable avec Al-Jazira, il devrait également permettre de satisfaire Nasser Al-Khelaifi, lequel a fait de la prolongation d'Adrien Rabiot une affaire personnelle.

En effet, le milieu de terrain international tricolore du Paris Saint-Germain n'a pas l'intention d'assurer encore très longtemps son intérim comme numéro 6 et il en faisait un point essentiel dans sa décision de rester encore quelques saisons supplémentaires au PSG. Selon Nabil Djellit, Adrien Rabiot aurait été un des premiers joueurs à savoir que Lassana Diarra allait venir lors de ce mercato. Un signal très clair envoyé au jeune milieu de terrain, histoire de lui montrer que les dirigeants parisiens tenaient vraiment à lui, ce qui semble avoir eu de l'effet. Adrien Rabiot serait en effet désormais prêt à prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, ayant obtenu ce qu'il voulait.