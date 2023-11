Mbappé et une plainte, le PSG prêt à frapper Madrid

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alerté par de nouvelles rumeurs sur l’avenir de Kylian Mbappé, le Real Madrid n’a pas tardé à intervenir. Le club madrilène s’est empressé de démentir ces informations dans un communiqué officiel, histoire de neutraliser les poursuites préparées par le Paris Saint-Germain en coulisse.

Ça s’agite encore autour de Kylian Mbappé. La semaine dernière, de nouvelles rumeurs ont circulé dans la presse espagnole. Nos confrères insistaient une fois de plus sur un rapprochement entre l’attaquant du Paris Saint-Germain et le Real Madrid, qui lui aurait promis un salaire annuel net à 35 millions d’euros. De quoi alerter la Maison Blanche qui n’a pas tardé à réagir. Le vice-champion d’Espagne s’est empressé de publier un communiqué samedi pour démentir ces bruits de couloir.

« Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid C. F. souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu’aucune négociation de ce type n’a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG », a corrigé le club dirigé par Florentino Pérez, dont les intentions ont rapidement été devinées. Selon le quotidien Le Parisien, le Real Madrid se protège en cas de plainte du Paris Saint-Germain auprès de la FIFA.

Le plan du PSG

Rappelons qu’il est interdit de négocier avec un joueur sous contrat sans l’accord de son club. Ce que soupçonne la direction francilienne sur ce dossier. Une tendance confirmée de l’autre côté des Pyrénées puisque le média Defensa Central affirme que le pensionnaire du Parc des Princes compte bien dénoncer une manœuvre illégale du Real Madrid. Ainsi, le Paris Saint-Germain espère mettre la pression sur les Merengue et peut-être en profiter pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Une sacrée bataille autour de l’attaquant en fin de contrat qui, à partir du mois de janvier, sera autorisé à discuter librement avec les clubs de son choix.