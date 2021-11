Mbappé et pas Messi, Paris sait qui est le vrai patron !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Interrogé par L’Equipe et RMC il y a un mois, Kylian Mbappé a reconnu qu’il avait demandé à quitter le PSG lors du mercato estival.

A un an de la fin de son contrat, l’attaquant du Paris Saint-Germain aurait aimé rejoindre le Real Madrid avant d’être libre, afin que le club parisien touche une somme d’argent importante grâce à son transfert. L’Emir du Qatar et Nasser Al-Khelaïfi ont néanmoins refusé de vendre Kylian Mbappé en dépit d’une offre à près de 180 millions d’euros bonus compris transmise par le Real Madrid, et risque maintenant de voir filer le champion du monde pour zéro euro en juin prochain. Quoi qu’il en soit, Kylian Mbappé fait preuve d’un professionnalisme à tout épreuve car malgré son départ avorté pour le Real Madrid, le buteur français de 22 ans démontrant une mentalité irréprochable au quotidien avec le PSG.

Mbappé, ses envies de départ déjà oubliées

Un habitué du Camp des Loges est agréablement surpris par Kylian Mbappé. « C’est comme s’il n’avait jamais voulu partir » souffle-t-il à L’Equipe alors que le PSG se rend à Leipzig ce mercredi soir dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des Champions. « Il se sent bien et ça se ressent sur le terrain » ajoute-t-il tandis que le quotidien national affirme que Kylian Mbappé se sent bien dans sa vie. « Il le confie à ses proches et au Camp des Loges, le constat est similaire », précise le quotidien, qui rajoute que Kylian Mbappé est par ailleurs de plus en plus respecté par ses coéquipiers dans le vestiaire, lesquels le considèrent enfin comme le taulier de l’attaque malgré les présences de joueurs tels que Lionel Messi et Neymar à ses côtés. Une évolution positive pour Kylian Mbappé, ce qui ne devrait pas l’empêcher de quitter le PSG en fin de saison. A moins que le club de la capitale ne réussisse l’improbable avec une prolongation inattendue de l’ancien Monégasque.