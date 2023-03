Mbappé et le Qatar, Madrid cherche les clés du Prison St-Germain

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid a choisi sa stratégie dans le dossier Kylian Mbappé. Sauf demande express du joueur français, il ne compte pas mettre le pactole pour s'offrir la star du PSG, et refuse d'aller au bras de fer avec le Qatar.

Forcément refroidi par les évènements de l’été dernier, le Real Madrid ne s’aventurera plus à corps perdu dans le dossier Kylian Mbappé. Le double discours n’a pas été digéré par Florentino Pérez, qui estime que le club de l’international français lui a promis de longue datée une arrivée à l’été 2022, tout en continuant à négocier avec le PSG pour une prolongation qu’il a finalement signée. Un coup de poignard loin d’être digéré même si le président madrilène est également pragmatique, et il sait que le nom de son club sera encore associé à l’international français dans les mois à venir. C’est déjà le cas alors que la saison est loin d’être terminée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

En effet, l’élimination du PSG a mis l’avenir de Kylian Mbappé sur le dessus de la table, car gagner la Ligue des Champions est le rêve du Kid de Bondy et il semble pour l’heure impossible de lui assurer que Paris est le bon endroit pour cela. Alors que d’un autre côté, le Real Madrid a déjà prouvé sa faculté à soulever la Coupe aux grandes oreilles, y compris dans les années dites « creuses », où la Casa Blanca n’avait pas investi massivement sur le mercato. De quoi forcément faire cogiter celui qui veut devenir le successeur de Pelé dans la légende du football.

Zéro offre de transfert cet été !

C’est le 40ème but de Mbappé cette saison (club + sélection, TCC). 4️⃣0️⃣ pic.twitter.com/eurlMic6f5 — 📊StatsKMbappe📊 (@StatsKMbappe) March 11, 2023

Alors, que se passera-t-il en fin de saison, quand Mbappé débutera la dernière année de son contrat avec le PSG ? Selon les informations du quotidien AS, le Real Madrid ne fera pas de propositions à Nasser Al-Khelaïfi pour un transfert, sachant qu’il est impossible de faire fléchir le propriétaire qatari dans une négociation. L’idée est donc d’afficher une position simple mais jugée la plus efficace possible. A savoir que, si Kylian Mbappé n’affiche pas sa volonté de quitter le Paris SG en fin de saison, le Real Madrid ne bougera pas d’un orteil. La menace de la manoeuvre est bien connue, ce sera de récupérer l’international français gratuitement en juin 2024, quand l’ancien monégasque sera à la fin de son contrat.

Le Real préfère Mbappé à Haaland

Le risque est bien évidemment de voir encore Mbappé faire faux bond quand il aura le libre choix, mais le Real Madrid n’a visiblement pas envie de lâcher 200 millions d’euros pour récupérer un joueur qu’il courtise depuis longtemps avec un an d’avance. En tout cas, si la perspective de faire venir Erling Haaland l’été prochain ou celui d’après, AS confirme que c’est bien le joueur du PSG qui fait rêver la direction madrilène, qui estime que son potentiel d’explosion à tous les niveaux, y compris en ce qui concerne le marketing, est indéniable. Mais pas au point d’exploser la banque en fin de saison non plus.